Агент Гусева о его будущем: «После майских праздников обсудим. У него непреходящее желание попробовать себя в НХЛ»

Теги Авангард Спартак возможные переходы НХЛ КХЛ Юрий Николаев Никита Гусев Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Никиты Гусева заявил, что у игрока есть желание продолжить карьеру в НХЛ.

Вчера СКА и 30-летний форвард расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Будущее Гусева? После майских праздников мы с ним встречаемся и будем решать, что будет, чего не будет. Обсудим вопросы, а там посмотрим. Сейчас довольно преждевременно говорить о его будущем.

Есть ли у Гусева желание попробовать себя в НХЛ? Непреходящее желание. Были ли предложения? Я не занимаюсь вопросами трудоустройства в НХЛ, поэтому мне тяжело с вами на эту тему говорить. У него там есть свой представитель», – сказал Юрий Николаев

Зислис о будущем Гусева: «Его стратегия – отсидеться в Северной Америке и вернуться в КХЛ по ходу сезона. Ничего нового»

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валера Синюков
Кому он нужен в НХЛ в таком возрасте? Определится они с агентом не могут, детский сад какой-то.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Уже попробовал
Пусть в Чехию едет, там хотя бы пиво нормальное
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
Мало вероятно ,что Гусева позовёт какой то клуб в НХЛ ,ему здесь нужно куда то пристраиваться -возможно решит играть за Динамо Московское !
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Югай
Ответ Валера Синюков
Кому он нужен в НХЛ в таком возрасте? Определится они с агентом не могут, детский сад какой-то.
Да и помоложе никому нужен не был
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Огюст
Мало вероятно ,что Гусева позовёт какой то клуб в НХЛ ,ему здесь нужно куда то пристраиваться -возможно решит играть за Динамо Московское !
Зилсис недавно описал все эти рассказы про НХЛ и Гусева
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Непристойное предложение
попробовал же. Не тянет . Надо успокоится и зарабатывать деньги . В кхл
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Коршенников
Ответ Аморалинни
Уже попробовал Пусть в Чехию едет, там хотя бы пиво нормальное
Козел, в смысле, пиво!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex_tankist_nagibator_2010_super
"Непреходящее" это на каком языке?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LOKIMAN
Это уже не смешно, даже.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadoniy
Ну если снова попробует, это будет здорово, вдруг получится. В КХЛ он вернулся и показал статистику, которой в КХЛ мало, кто может похвастаться. 23+26 в 37 играх регулярки и 5+7 в 13 матчах ПО - такой игрок в КХЛ всегда будет востребован.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igbin
Гусев может пригодиться клубу, который решит в следующем сезоне танковать. Его уже сейчас можно рекомендовать в Вашингтон со словами "Этот парень принесет вам нового Овечкина!".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ovi_forever
в НХЛ никто его не возьмет. Если только на минималку. Ито если.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadoniy
Ответ Огюст
Мало вероятно ,что Гусева позовёт какой то клуб в НХЛ ,ему здесь нужно куда то пристраиваться -возможно решит играть за Динамо Московское !
У Динамо же денег теперь нет вроде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PEREGRINATOR
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
"Непреходящее" это на каком языке?
На русском.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonny Milano
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
"Непреходящее" это на каком языке?
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий