Агент Гусева о его будущем: «После майских праздников обсудим. У него непреходящее желание попробовать себя в НХЛ»

Агент Никиты Гусева заявил, что у игрока есть желание продолжить карьеру в НХЛ.

Вчера СКА и 30-летний форвард расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Будущее Гусева? После майских праздников мы с ним встречаемся и будем решать, что будет, чего не будет. Обсудим вопросы, а там посмотрим. Сейчас довольно преждевременно говорить о его будущем.

Есть ли у Гусева желание попробовать себя в НХЛ? Непреходящее желание. Были ли предложения? Я не занимаюсь вопросами трудоустройства в , поэтому мне тяжело с вами на эту тему говорить. У него там есть свой представитель», – сказал .

Зислис о будущем Гусева: «Его стратегия – отсидеться в Северной Америке и вернуться в КХЛ по ходу сезона. Ничего нового»