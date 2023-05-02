Агент Голдобина: «Николай решил продолжить карьеру в НХЛ. Есть клубы, которые в нем заинтересованы»

Теги Металлург Мг НХЛ Сергей Исаков КХЛ Николай Голдобин ТАСС Хоккей

Форвард Николай Голдобин решил продолжить карьеру в НХЛ.

Об этом сообщил агент игрока Сергей Исаков.

«Николай принял решение продолжить карьеру в НХЛ, и надо только с уважением к этому отнестись.

Он в Магнитогорске отыграл несколько лет, появилось желание поехать. Есть клубы, которые в нем там заинтересованы. Он парень с головой и характером, поэтому, я думаю, у него все получится», – сказал Исаков.

Ранее Голдобин выступал в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Ванкувер». С 2020 года он играл за «Металлург».

Голдобин отказался продлевать контракт с «Металлургом» – не устроило предложение. Форвард хочет в НХЛ

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18 комментариев

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Евгений Мешков
чтобы в НХЛ играть, надо играть в каждой игре. а не так, матч сыграл, а потом пять игр его не видно
+8
-2
+6
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Eliza77
В заголовке ошибка - АХЛ..
+8
-2
+6
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Maxim Shumov
Это они так Йозе на большую зп раскручивают? Можно будет сказать, что СКА получат почти НХЛовца))
+2
0
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Фёдор Кузнецов
Чикаго?
+1
0
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Олег
Колёк опять за фарм клубы, играть собирается.
В нхл яйца железные нужны. Чего у Коли нет.
Но всё ровно удачи, пусть опять пробует.
+1
0
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ФКСМ..ХКСЮ
Мало верится. Надо было уходить в прошлом сезоне, когда хороший сезон выдал. В этом сезоне не так ярко был что уезжать в НХЛ.
+1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Олег
Они с Варобьём хорошо ладили. Если Варобья возьмут в Ванкувер он его за собой потянет. У меня такие мысли...
Может, там ещё и игроки с кем он раньше пересекался уже
+1
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Олег
Колёк опять за фарм клубы, играть собирается. В нхл яйца железные нужны. Чего у Коли нет. Но всё ровно удачи, пусть опять пробует.
Металургу тогда придётся искать форвардов, а то останется 10 нападающих, 2 из которых молодые Бров и Гребенкин
+1
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Олег
Там Разин уже пол Северстали подписал. 🙂
Пока только Пресс, на подходе Гераськин и Алистров
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5kywn5cddd
Сан Хосе мне кажется 😂
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Pronger
Но иногда они возвращаются..))
А в нашем случае и не иногда)
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GoodZilla
Чем-то напоминает историю про Гусева, который собрался в НХЛ лишь бы предсезонку в России не проходить
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
Чикаго?
Они с Варобьём хорошо ладили.
Если Варобья возьмут в Ванкувер
он его за собой потянет. У меня такие мысли...
+1
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
Может, там ещё и игроки с кем он раньше пересекался уже
Как вариант. В полне возможно. Я не знаю..
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
Металургу тогда придётся искать форвардов, а то останется 10 нападающих, 2 из которых молодые Бров и Гребенкин
Магнитка разберётся. Подпишут...
0
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
Металургу тогда придётся искать форвардов, а то останется 10 нападающих, 2 из которых молодые Бров и Гребенкин
Там Разин уже пол Северстали подписал. 🙂
0
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