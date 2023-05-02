Агент Голдобина: «Николай решил продолжить карьеру в НХЛ. Есть клубы, которые в нем заинтересованы»

Форвард Николай Голдобин решил продолжить карьеру в НХЛ.

Об этом сообщил агент игрока .

« принял решение продолжить карьеру в НХЛ, и надо только с уважением к этому отнестись.

Он в Магнитогорске отыграл несколько лет, появилось желание поехать. Есть клубы, которые в нем там заинтересованы. Он парень с головой и характером, поэтому, я думаю, у него все получится», – сказал Исаков.

Ранее Голдобин выступал в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Ванкувер». С 2020 года он играл за «Металлург».

Голдобин отказался продлевать контракт с «Металлургом» – не устроило предложение. Форвард хочет в НХЛ