Агент Голдобина: «Николай решил продолжить карьеру в НХЛ. Есть клубы, которые в нем заинтересованы»
Форвард Николай Голдобин решил продолжить карьеру в НХЛ.
Об этом сообщил агент игрока Сергей Исаков.
«Николай принял решение продолжить карьеру в НХЛ, и надо только с уважением к этому отнестись.
Он в Магнитогорске отыграл несколько лет, появилось желание поехать. Есть клубы, которые в нем там заинтересованы. Он парень с головой и характером, поэтому, я думаю, у него все получится», – сказал Исаков.
Ранее Голдобин выступал в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Ванкувер». С 2020 года он играл за «Металлург».
Голдобин отказался продлевать контракт с «Металлургом» – не устроило предложение. Форвард хочет в НХЛ
В нхл яйца железные нужны. Чего у Коли нет.
Но всё ровно удачи, пусть опять пробует.
А в нашем случае и не иногда)
Если Варобья возьмут в Ванкувер
он его за собой потянет. У меня такие мысли...