Илья Воробьев: «Лидеры «Авангарда» проявили себя лучше наших. Ждали от ребят большего»

Илья Воробьев считает, что лидеры «Авангарда» сыграли сильнее игроков «Металлурга»

Специалист был отправлен в отставку после поражения магнитогорцев во втором раунде Кубка Гагарина от «Авангарда» (0-4).

– Многие говорят, что в плей-офф у «Металлурга» серьезно недоработали иностранцы.

– Проигрывали и выигрывали всегда вместе, командой. Конечно, ждали от ребят большего. Но не только от иностранцев.

– Сергей Ласьков обрушился с критикой на Николая Голдобина. Ваше мнение по данному вопросу?

– Не хочу останавливаться на персоналиях. Скажу, что лидеры «Авангарда» во втором раунде плей-офф проявили себя лучше наших лидеров, это факт.

Не собираюсь никого упрекать, но ведущие хоккеисты соперника действительно сыграли сильнее, – сказал Воробьев.