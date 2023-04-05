Илья Воробьев: «Лидеры «Авангарда» проявили себя лучше наших. Ждали от ребят большего»

Теги Авангард Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Николай Голдобин Чемпионат.com Хоккей

Илья Воробьев считает, что лидеры «Авангарда» сыграли сильнее игроков «Металлурга»

Специалист был отправлен в отставку после поражения магнитогорцев во втором раунде Кубка Гагарина от «Авангарда» (0-4).

– Многие говорят, что в плей-офф у «Металлурга» серьезно недоработали иностранцы.

– Проигрывали и выигрывали всегда вместе, командой. Конечно, ждали от ребят большего. Но не только от иностранцев.

– Сергей Ласьков обрушился с критикой на Николая Голдобина. Ваше мнение по данному вопросу?

– Не хочу останавливаться на персоналиях. Скажу, что лидеры «Авангарда» во втором раунде плей-офф проявили себя лучше наших лидеров, это факт.

Не собираюсь никого упрекать, но ведущие хоккеисты соперника действительно сыграли сильнее, – сказал Воробьев.

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