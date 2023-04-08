Илья Воробьев: «Голдобин – особенный хоккеист, по таланту – один из лучших в КХЛ. Но есть проблемы, которые он не может решить»
Илья Воробьев считает Николая Голдобина одним из лучших игроков КХЛ по таланту
– Игроки «Металлурга» говорят, что Голдобин в КХЛ может играть только у Ильи Воробьева. Вы единственный, кто знает, что с ним делать. Но даже вам приходилось отправлять его в запас.
– Да, в какие-то дни просто не оставалось другого выбора.
Никто не спорит, что Голдобин – особенный хоккеист, по таланту – один из лучших в КХЛ.
Но есть у него проблемы, которые он никак не может решить. И мне приходилось воспитывать, причем разными методами.
Был кнут, был пряник, но на Николая лучше действует последний вариант. Иногда получалось, помните, какой октябрь он выдал. Иногда не получалось, – сказал бывший главный тренер «Металлурга».
Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды.
В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.
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