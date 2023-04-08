Илья Воробьев: «Голдобин – особенный хоккеист, по таланту – один из лучших в КХЛ. Но есть проблемы, которые он не может решить»

Илья Воробьев считает Николая Голдобина одним из лучших игроков КХЛ по таланту

– Игроки « » говорят, что Голдобин в КХЛ может играть только у . Вы единственный, кто знает, что с ним делать. Но даже вам приходилось отправлять его в запас.

– Да, в какие-то дни просто не оставалось другого выбора.

Никто не спорит, что Голдобин – особенный хоккеист, по таланту – один из лучших в .

Но есть у него проблемы, которые он никак не может решить. И мне приходилось воспитывать, причем разными методами.

Был кнут, был пряник, но на Николая лучше действует последний вариант. Иногда получалось, помните, какой октябрь он выдал. Иногда не получалось, – сказал бывший главный тренер «Металлурга».

Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды.

В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.