Голдобин отказался продлевать контракт с «Металлургом» – не устроило предложение. Форвард хочет в НХЛ
Николай Голдобин отказался от подписания нового контракта с «Металлургом».
27-летнего нападающего не устроили предложенные магнитогорским клубом условия, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Таким образом, Николай Голдобин становится ограниченно свободным агентом. Еще год права на игрока останутся за «Металлургом».
Форвард планирует продолжить карьеру в Северной Америке.
Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды.
В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.
Он как пацан, то играет, то делает вид .
А так не плохой парень.
Удачи Кольку....Но в нхл он не потянет....
Известная команда покорителей НХЛ.
С такой игрой в нхл делать нечего.
Просто у Разина не заболуеш ...По этому досвидос.