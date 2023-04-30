Голдобин отказался продлевать контракт с «Металлургом» – не устроило предложение. Форвард хочет в НХЛ

Николай Голдобин отказался от подписания нового контракта с «Металлургом».

27-летнего нападающего не устроили предложенные магнитогорским клубом условия, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, становится ограниченно свободным агентом. Еще год права на игрока останутся за « ».

Форвард планирует продолжить карьеру в Северной Америке.

Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата в нынешнем сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды.

В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.