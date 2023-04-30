Голдобин отказался продлевать контракт с «Металлургом» – не устроило предложение. Форвард хочет в НХЛ

Теги Металлург Мг возможные переходы НХЛ КХЛ Николай Голдобин Спорт-Экспресс Хоккей

Николай Голдобин отказался от подписания нового контракта с «Металлургом».

27-летнего нападающего не устроили предложенные магнитогорским клубом условия, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, Николай Голдобин становится ограниченно свободным агентом. Еще год права на игрока останутся за «Металлургом».

Форвард планирует продолжить карьеру в Северной Америке.

Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды.

В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.

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13 комментариев

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Mephi027
Да кому он там нужен!
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Matador
думаю агент просто цену набивает
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Magnit102
Ну и зря,Николя....Ну серьёзно,уже не первый сезон бредишь НХЛ,но чтобы там реально играть и попасть в основу любого клуба,надо тут хоть что-то показать,а не валять дурочку,как в последнее время.Очень сильно похоже на "игру" агента....
+6
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kopl.roma
Хотелось бы узнать само предложение по сроку и сумме , а то непонятно ничего.
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Олег
Голди, надо мужика включать давно.
Он как пацан, то играет, то делает вид .
А так не плохой парень.
Удачи Кольку....Но в нхл он не потянет....
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Cbj Fan
Планирует продолжить карьер в СА в целом или НХЛ. Хотя, если честно, вообще не понятно, какая команда может ним интересоваться. Даже Ярмо бы не стал и он любит подписывать игроков из Европы.
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102RUS174
Молодец Разин , не нравится досвидос !
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Deathspell Omega
Шипачев, Голдобин, Кравцов, Щербак ...
Известная команда покорителей НХЛ.
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Олег
У Колька не стабильная игра.
С такой игрой в нхл делать нечего.
Просто у Разина не заболуеш ...По этому досвидос.
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Vasia Pupkin
Отказался и отказался. Но зачем ересь про НХЛ постить? ))) С такой игрой за счастье будет приличный контракт в КХЛ-то найти. Неужели Коля думает, что если откатать на прямых ногах сезон, очередь из скаутов выстроится? Лично мне Николай симпатичен, но удивлюсь, если хоккейная фортуна за прошлогоднюю халтуру не воздаст по заслугам
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Евгений Захаров
Цену себе набивает,девочка,кому он там нужен,в КХЛ останется,где нибудь в конском клубе.
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Дима Миронов
за ютику хорошо играл, думаю станет лидером там
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Мистер Кафель
Куда он хочет? Я тоже в НХЛ хочу)
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