Экс-защитник «Сан-Хосе» Браун завершил карьеру. Он провел 842 матчах за 13 сезонов в НХЛ
36-летний хоккеист Джастин Браун объявил о завершении карьеры.
Защитник провел 13 сезонов в НХЛ.
Браун был выбран «Сан-Хосе» в седьмом раунде драфта НХЛ-2007 под общим 201-м номером.
Американец выступал за «Шаркс» с сезона-2010/11 до сезона-2018/19. После этого Браун также играл за «Филадельфию» и «Рейнджерс».
В общей сложности Джастин провел 842 матча в лиге и набрал 199 (34+165) очков.
В плей-офф Кубка Стэнли хоккеист сыграл 119 матчей и отметился 16 (3+13) баллами.
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