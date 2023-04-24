Экс-защитник «Сан-Хосе» Браун завершил карьеру. Он провел 842 матчах за 13 сезонов в НХЛ

36-летний хоккеист Джастин Браун объявил о завершении карьеры.

Защитник провел 13 сезонов в НХЛ.

Браун был выбран « » в седьмом раунде драфта НХЛ-2007 под общим 201-м номером.

Американец выступал за «Шаркс» с сезона-2010/11 до сезона-2018/19. После этого Браун также играл за «Филадельфию» и « ».

В общей сложности Джастин провел 842 матча в лиге и набрал 199 (34+165) очков.

В плей-офф Кубка Стэнли хоккеист сыграл 119 матчей и отметился 16 (3+13) баллами.