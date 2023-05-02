Тардиф о словах Ротенберга про то, что ИИХФ «раскачивает» ФХР: «Звучит негативно. Контакт все еще существует, права по-прежнему есть»

Президент ИИХФ Люк Тардиф ответил Роману Ротенбергу по поводу «раскачки ФХР».

Ранее первый вице-президент ФХР ответил на вопрос о том, пытается ли федерация как-то раскачать : «Это они пытаются нас раскачать.

Мы занимаемся своей работой. Все наши функционеры делают все возможное, чтобы сборная России вернулась, но это никак не зависит от нас».

«Раскачать ФХР? Я тоже не уверен в значении. Но, по мне, это звучит негативно.

Контакт с российской и белорусской федерациями все еще существует. В соответствии с ситуацией больше в режиме статус-кво, но все равно поддерживается.

Они участвуют в конгрессе (виртуально), у них по-прежнему есть права», – сказал Люк Тардиф.