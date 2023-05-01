Сушинский пожелал «не опозориться» команде «Россия 25» в матчах с Беларусью: «Кому вообще интересны эти игры?»

Максим Сушинский заявил, что не будет смотреть матчи сборной России до 25 лет.

В мае команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга проведет серию матчей со сборной Беларуси, а также одну игру против команды Казахстана.

– Будете ли вы следить за турне сборной «России 25»?

– Нет. Я даже не знал, что оно будет.

Как я должен был следить? Мне не интересно смотреть, как сборная России играет со сборными Беларуси и Казахстана.

– Чего пожелаете Роману Ротенбергу?

– А можно ничего не желать? Я же не буду смотреть, вот и желать ничего не буду.

Что можно пожелать в играх со сборной Казахстана и со сборной Беларуси? Не опозориться. Кому вообще интересны эти игры? Мне они не интересны.

– Будете ли вы смотреть чемпионат мира?

– Финальную часть, может быть, посмотрю, – сказал бывший нападающий сборной России.

«Во всех городах сделали бы матчи. В будущем охватим всю страну». Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной России