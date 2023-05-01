Сушинский пожелал «не опозориться» команде «Россия 25» в матчах с Беларусью: «Кому вообще интересны эти игры?»

Теги Сборная России по хоккею Максим Сушинский Сборная Беларуси по хоккею сборная Казахстана по хоккею КХЛ сборная России U25 Хоккей

Максим Сушинский заявил, что не будет смотреть матчи сборной России до 25 лет.

В мае команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга проведет серию матчей со сборной Беларуси, а также одну игру против команды Казахстана.

– Будете ли вы следить за турне сборной «России 25»? 

– Нет. Я даже не знал, что оно будет.

Как я должен был следить? Мне не интересно смотреть, как сборная России играет со сборными Беларуси и Казахстана.  

– Чего пожелаете Роману Ротенбергу?

– А можно ничего не желать? Я же не буду смотреть, вот и желать ничего не буду.

Что можно пожелать в играх со сборной Казахстана и со сборной Беларуси? Не опозориться. Кому вообще интересны эти игры? Мне они не интересны.  

– Будете ли вы смотреть чемпионат мира? 

– Финальную часть, может быть, посмотрю, – сказал бывший нападающий сборной России.

«Во всех городах сделали бы матчи. В будущем охватим всю страну». Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной России

17 комментариев

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Амфитрион
Слава богу, хоть кто-то не извергает брызги восторга от предстоящего мега-турне...
+45
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Евгений Исаев
Как кому??? Ромочке)))
+11
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+11
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Serge Vendino
Ответ Амфитрион
Слава богу, хоть кто-то не извергает брызги восторга от предстоящего мега-турне...
И мегатренера мегановой мегакоманды
+9
0
+9
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Melnikov1968
Вот наконец-то нормальное заявление на фоне бесконечного восторга от Ротенберга и его игрушки.
+8
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J-12
остаются адекватные люди ещё , а не только подлизы
+7
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Олег
У Максима свой авто бизнес, не переживает что его не так поймут. Адекватно транслирует свои мысли. Понимает что это всё полная херня.
+4
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Костя Кот
как кому интересно?) папе йозе, сын должен быть при деле
+4
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Олег
Как кому Ромки,чтобы потешить своё самолюбие.
Он без работы не может, всё о России думает. 🤣
+3
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_Абырвалг_
Адекватное мнение .
+3
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Голуби в траве
Ответ Амфитрион
Слава богу, хоть кто-то не извергает брызги восторга от предстоящего мега-турне...
Это не турне! Это международный турнир, который докажет всему миру, что "Россия 26", сборная номер один.
+2
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+2
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несахар
Ответ Jeff Lebowski
Макс в одном шаге от дискредитации...
так и есть.
в россии только два варианта: или лизать, или дискредитация
+2
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Олег
Ответ Костя Кот
как кому интересно?) папе йозе, сын должен быть при деле
А то сопьётса бедолага. 😅
+1
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Jeff Lebowski
Макс в одном шаге от дискредитации...
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несахар
да, теперь о матчах с чехами, финнами и шведами только мечтать...
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Александр Воронцов
разумные люди не будут эту чушь смотреть. Сушинский все правильно. заметил
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Jeff Lebowski
Ответ несахар
так и есть. в россии только два варианта: или лизать, или дискредитация
Можно ещё затаиться в надежде, что никто не заметит.
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