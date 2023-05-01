Сушинский пожелал «не опозориться» команде «Россия 25» в матчах с Беларусью: «Кому вообще интересны эти игры?»
Максим Сушинский заявил, что не будет смотреть матчи сборной России до 25 лет.
В мае команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга проведет серию матчей со сборной Беларуси, а также одну игру против команды Казахстана.
– Будете ли вы следить за турне сборной «России 25»?
– Нет. Я даже не знал, что оно будет.
Как я должен был следить? Мне не интересно смотреть, как сборная России играет со сборными Беларуси и Казахстана.
– Чего пожелаете Роману Ротенбергу?
– А можно ничего не желать? Я же не буду смотреть, вот и желать ничего не буду.
Что можно пожелать в играх со сборной Казахстана и со сборной Беларуси? Не опозориться. Кому вообще интересны эти игры? Мне они не интересны.
– Будете ли вы смотреть чемпионат мира?
– Финальную часть, может быть, посмотрю, – сказал бывший нападающий сборной России.
«Во всех городах сделали бы матчи. В будущем охватим всю страну». Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной России
Он без работы не может, всё о России думает. 🤣
в россии только два варианта: или лизать, или дискредитация