Фокс о «Рейнджерс» и 3-4 от «Нью-Джерси»: «Поведя 2-0, мы убрали ногу с педали газа. А у них быстрая команда»

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Адам Фокс Хоккей

Адам Фокс объяснил вылет «Рейнджерс» из 1-го раунда Кубка Стэнли.

«Синерубашечники» уступили «Нью-Джерси» (0:4) в 7-м матче и проиграли серию со счетом 3-4.

«Поведя 2-0, мы, пожалуй, убрали ногу с педали газа, и это дало им небольшой импульс. Но у них быстрая команда, они играют волнообразно. Нужно отдать им должное.

Конечно, для нас это упущенная возможность. Когда мы играли хорошо, то и счет был в нашу пользу. Но когда мы не могли забить, то начинали немного буксовать», – сказал защитник «Рейнджерс».

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1 комментарий

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Ko Vi
то, что первые игры Рейнджерс раскатывали Девилз, очевидно, плохо повлияло на них
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