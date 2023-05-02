У Панарина 0,66 очка за игру в плей-офф за «Рейнджерс» против 1,27 в регулярках. За карьеру в НХЛ – 0,81 против 1,12
У Артемия Панарина 0,81 очка за игру в плей-офф за карьеру в НХЛ против 1,12 в регулярках.
Форвард «Рейнджерс» набрал 2 (0+2) балла в 7 играх серии первого раунда Кубка Стэнли против «Нью-Джерси» (3-4, 0:4 в седьмом матче).
За карьеру в НХЛ 31-летний россиянин провел 57 матчей в плей-офф и набрал в них 46 (16+30) очков при общей полезности «минус 16».
В регулярных чемпионатах у него 661 (216+445) балл в 590 играх при общей полезности «+138».
При этом в составе «Рейнджерс» Панарин провел 30 игр в плей-офф и набрал 20 (7+13) баллов при полезности «минус 10». В регулярках у него 341 (100+241) очко в 268 играх.
Контракт Панарина со средней зарплатой 11,64 миллиона долларов будет действовать в течение еще 3 сезонов.
А в плей-офф за "Рейнджерс" у него 0,66 очка за игру, 30 матчей, 20 (7+13), -10.
Все эта более-менее статистика набрана в "Чикаго" и "Коламбусе".
Ну теперь и его с тренеров попросят...