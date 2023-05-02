У Панарина 0,66 очка за игру в плей-офф за «Рейнджерс» против 1,27 в регулярках. За карьеру в НХЛ – 0,81 против 1,12

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

У Артемия Панарина 0,81 очка за игру в плей-офф за карьеру в НХЛ против 1,12 в регулярках.

Форвард «Рейнджерс» набрал 2 (0+2) балла в 7 играх серии первого раунда Кубка Стэнли против «Нью-Джерси» (3-4, 0:4 в седьмом матче). 

За карьеру в НХЛ 31-летний россиянин провел 57 матчей в плей-офф и набрал в них 46 (16+30) очков при общей полезности «минус 16». 

В регулярных чемпионатах у него 661 (216+445) балл в 590 играх при общей полезности «+138». 

При этом в составе «Рейнджерс» Панарин провел 30 игр в плей-офф и набрал 20 (7+13) баллов при полезности «минус 10». В регулярках у него 341 (100+241) очко в 268 играх. 

Контракт Панарина со средней зарплатой 11,64 миллиона долларов будет действовать в течение еще 3 сезонов. 

 

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13 комментариев

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Deathspell Omega
И забыл добавить, что "-16" в этих матчах.
А в плей-офф за "Рейнджерс" у него 0,66 очка за игру, 30 матчей, 20 (7+13), -10.

Все эта более-менее статистика набрана в "Чикаго" и "Коламбусе".
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Аморалинни
По стате не так плохо, как по игре...
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Sevan87
Дерьма щас выльют на него,будто все играли, а он только и порол все. Все провалились. Сегодня вон Крайдер с минус 4, первый гол с фоксом их и прочее. Чего на Панарина то одного вешать
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-1
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Александр Балабанов
Ответ Deathspell Omega
И забыл добавить, что "-16" в этих матчах. А в плей-офф за "Рейнджерс" у него 0,66 очка за игру, 30 матчей, 20 (7+13), -10. Все эта более-менее статистика набрана в "Чикаго" и "Коламбусе".
+1
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Den_94
Ответ Sevan87
Дерьма щас выльют на него,будто все играли, а он только и порол все. Все провалились. Сегодня вон Крайдер с минус 4, первый гол с фоксом их и прочее. Чего на Панарина то одного вешать
Может, потому что он получает на уровне МакДэвида и Маккинона?
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J-12
наша потенциальная сборная на КМ вся осталась без КС, ну за исключением Барбашева
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crazymaks
Ответ Deathspell Omega
Может у них минус такой, что их выпускали матч и серию спасать, а от бесполезного Панарина толку то, какие матчи он может спасти?
ну и спасли они серию?)) Панарин не бесполезен, сам не забивает, так отдает хорошие передачи, не всегда просто реализуют партнеры, а если урезать одному из лидеров время, ставить в 3е звено то толку то? это помогло? как видим нет
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Влад Кабалов
Ответ Sevan87
Дерьма щас выльют на него,будто все играли, а он только и порол все. Все провалились. Сегодня вон Крайдер с минус 4, первый гол с фоксом их и прочее. Чего на Панарина то одного вешать
Вы правы, вешать всех собак на Артемия неправильно. Но есть одно но, сумма его контракта, ненамного отличающаяся от Макдэвида, Маккинона и др. Вот это и есть главный фактор в оценке действий игрока. Играй он за меньшие деньги, наверное и подход к нему был бы другой, а так - повышенные требования справедливы. Сколько критики перетерпел и терпит Овечкин, забил 42 шайбы в 37 лет, а команда не в ПО, кто виноват? Правильно, Овечкин, хотя в команде и 20 шайб забили 2-3 человека, а остальные занимались непонятно чем. Так и для Панарина актуальна поговорка: "Взялся за гуж, не говори, что не дюж!"
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Deathspell Omega
Ответ crazymaks
ну и спасли они серию?)) Панарин не бесполезен, сам не забивает, так отдает хорошие передачи, не всегда просто реализуют партнеры, а если урезать одному из лидеров время, ставить в 3е звено то толку то? это помогло? как видим нет
Его вообще на лавку в скрэтч сажать надо было, да Галлант видимо не стал накалять.
Ну теперь и его с тренеров попросят...
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Влад Кабалов
Ответ J-12
наша потенциальная сборная на КМ вся осталась без КС, ну за исключением Барбашева
Будем болеть за Клима Костина, пусть повезет парню!
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