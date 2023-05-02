У Панарина 0,66 очка за игру в плей-офф за «Рейнджерс» против 1,27 в регулярках. За карьеру в НХЛ – 0,81 против 1,12

У Артемия Панарина 0,81 очка за игру в плей-офф за карьеру в НХЛ против 1,12 в регулярках.

Форвард « » набрал 2 (0+2) балла в 7 играх серии первого раунда Кубка Стэнли против « » (3-4, 0:4 в седьмом матче).

За карьеру в 31-летний россиянин провел 57 матчей в плей-офф и набрал в них 46 (16+30) очков при общей полезности «минус 16».

В регулярных чемпионатах у него 661 (216+445) балл в 590 играх при общей полезности «+138».

При этом в составе «Рейнджерс» Панарин провел 30 игр в плей-офф и набрал 20 (7+13) баллов при полезности «минус 10». В регулярках у него 341 (100+241) очко в 268 играх.

Контракт Панарина со средней зарплатой 11,64 миллиона долларов будет действовать в течение еще 3 сезонов.