Труба о вылете «Рейнджерс» в 1-м раунде: «Есть ощущение, что мы упустили свой шанс. Дело не только в нашем провале, «Нью-Джерси» – хорошая команда»
Капитан «Рейнджерс» Джейк Труба высказался о вылете команды в 1-м раунде плей-офф.
Клуб из Нью-Йорка уступил «Нью-Джерси» в серии первого раунда Кубка Стэнли (3-4, 0:4 в седьмом матче).
«Каждый год в такой ситуации одни и те же ощущения. Ты не знаешь, будет ли еще такая возможность. В завтрашнем дне нет определенности, особенно в НХЛ. Очень неприятно, есть ощущение, что мы упустили свой шанс.
Это хоккей, нужно отдать должное сопернику. Дело не только в том, что мы провалились. Я думаю, что их команда хорошо сыграла. Они провели невероятный регулярный чемпионат. Это хорошая команда», – сказал Труба.
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