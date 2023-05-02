Труба о вылете «Рейнджерс» в 1-м раунде: «Есть ощущение, что мы упустили свой шанс. Дело не только в нашем провале, «Нью-Джерси» – хорошая команда»

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Джейк Труба Хоккей

Капитан «Рейнджерс» Джейк Труба высказался о вылете команды в 1-м раунде плей-офф.

Клуб из Нью-Йорка уступил «Нью-Джерси» в серии первого раунда Кубка Стэнли (3-4, 0:4 в седьмом матче). 

«Каждый год в такой ситуации одни и те же ощущения. Ты не знаешь, будет ли еще такая возможность. В завтрашнем дне нет определенности, особенно в НХЛ. Очень неприятно, есть ощущение, что мы упустили свой шанс. 

Это хоккей, нужно отдать должное сопернику. Дело не только в том, что мы провалились. Я думаю, что их команда хорошо сыграла. Они провели невероятный регулярный чемпионат. Это хорошая команда», – сказал Труба

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14 комментариев

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Radik_2.0
максимум на что хватило сегодня Трубу, так это приложить Майера
+7
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Sunlight Project
Есть ощущение, что вы получаете слишком большие зарплаты для вашего уровня игры.
+5
0
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VG15
Девилз с победой! Я бы отметил как играет Шмид, раз за разом очень уверенную игру показывает, а в плей-офф это очень важная составляющая
+3
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LeicesterCity
Вылетели в трубу)))
+1
0
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SergFed71
Ответ Radik_2.0
максимум на что хватило сегодня Трубу, так это приложить Майера
в 6 матче Нико Хишира прибил
+1
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SergFed71
Панарина на обмен в дедлайн, Тарасенко подписать, Кейна хз
0
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curdboy
Может, у вас там в раздевалке что-то не очень хорошее происходит? по типу Виннипега. Галлана, может, сливаете? Или, может, Панаре травлю устроили за дружков на дедлайне?)
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Дмитрий Якушевич
Когда твой капитан Труба, а лидер Панарин, о кубке можно забыть
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йозе марино
есть ощущение, что вы обделались)
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Вадим Сидоров
Ответ Radik_2.0
максимум на что хватило сегодня Трубу, так это приложить Майера
В лучших традициях Скотта Стивенса
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Misson
Ответ SergFed71
Панарина на обмен в дедлайн, Тарасенко подписать, Кейна хз
Панарин за 7,5 млн. - отличное подписание, Панарин за 11, 5 млн. - лютый перегруз для платежки и лишение шансов на Кубок Стэнли.
+2
-2
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Einfach Safari
Ответ SergFed71
Панарина на обмен в дедлайн, Тарасенко подписать, Кейна хз
Хлебушка хрен поменяешь, пока Алисе не надоест Нью-Йорк, у него запрет на трейды) Тарасенко, учитывая возраст и мед карту ляма на 3-4 максимум в год, не уверен, что он на это пойдет)
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LOsP06GH
Ответ VG15
Девилз с победой! Я бы отметил как играет Шмид, раз за разом очень уверенную игру показывает, а в плей-офф это очень важная составляющая
Вчерашний АХЛовец выкинул за борт борьбы за кубок Стэнли дутую звёздную компанию!
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