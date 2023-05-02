Труба о вылете «Рейнджерс» в 1-м раунде: «Есть ощущение, что мы упустили свой шанс. Дело не только в нашем провале, «Нью-Джерси» – хорошая команда»

Капитан «Рейнджерс» Джейк Труба высказался о вылете команды в 1-м раунде плей-офф.

Клуб из Нью-Йорка уступил « » в серии первого раунда Кубка Стэнли (3-4, 0:4 в седьмом матче).

«Каждый год в такой ситуации одни и те же ощущения. Ты не знаешь, будет ли еще такая возможность. В завтрашнем дне нет определенности, особенно в . Очень неприятно, есть ощущение, что мы упустили свой шанс.

Это хоккей, нужно отдать должное сопернику. Дело не только в том, что мы провалились. Я думаю, что их команда хорошо сыграла. Они провели невероятный регулярный чемпионат. Это хорошая команда», – сказал .