Ротенберг о «России 25»: «Стиль будет намного лучше, чем у СКА! Постараемся как можно больше забить и вообще не пропускать»  

Роман Ротенберг заявил, что стиль «России 25» будет лучше, чем у СКА.

– Сборная будет напоминать по стилю СКА?

– Стиль будет намного лучше! В команде собраны очень сильные ребята. Поэтому и хоккей будет максимально высокого уровня. Будем стараться как можно больше забить и вообще не пропускать.

– Впереди семь матчей в довольно сжатые сроки. Планируется ли ротация?

– Игра покажет, – сказал главный тренер «России 25», также работающий в .