Ротенберг о «России 25»: «Стиль будет намного лучше, чем у СКА! Постараемся как можно больше забить и вообще не пропускать»
Роман Ротенберг заявил, что стиль «России 25» будет лучше, чем у СКА.
– Сборная будет напоминать по стилю СКА?
– Стиль будет намного лучше! В команде собраны очень сильные ребята. Поэтому и хоккей будет максимально высокого уровня. Будем стараться как можно больше забить и вообще не пропускать.
– Впереди семь матчей в довольно сжатые сроки. Планируется ли ротация?
– Игра покажет, – сказал главный тренер «России 25», также работающий в СКА.
Я писал уже в другой новости про фильм с Ришаром "Игрушка". Так такой же мальчик захотел у папы живую игрушку . А здесь Рома ножкой топнул и аот тебе клуб,а сейчас и непонятная сборная.
Хоккей для него и есть просто игрушка
«в атаке пошире, в защите поуже»