Ротенберг о «России 25»: «Стиль будет намного лучше, чем у СКА! Постараемся как можно больше забить и вообще не пропускать»  

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что стиль «России 25» будет лучше, чем у СКА.

– Сборная будет напоминать по стилю СКА? 

– Стиль будет намного лучше! В команде собраны очень сильные ребята. Поэтому и хоккей будет максимально высокого уровня. Будем стараться как можно больше забить и вообще не пропускать.

– Впереди семь матчей в довольно сжатые сроки. Планируется ли ротация? 

– Игра покажет, – сказал главный тренер «России 25», также работающий в СКА.

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36 комментариев

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Dr. J 24
блин, он похож на 10 летнего ребенка, которому купили новую игрушку.
+28
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Ddd Erf
Ром передай Богу пожалуйста, что кроме тебя и твоих близких есть ещё люди. спасибо. без негатива
+11
0
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каток Третьяка
пошёл ставить , что Беларусь тотал меньше 0,5
+6
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Сергей Галынский
Ответ Dr. J 24
блин, он похож на 10 летнего ребенка, которому купили новую игрушку.
Так оно так и есть
Я писал уже в другой новости про фильм с Ришаром "Игрушка". Так такой же мальчик захотел у папы живую игрушку . А здесь Рома ножкой топнул и аот тебе клуб,а сейчас и непонятная сборная.
Хоккей для него и есть просто игрушка
+6
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lightrip
Поуже в очке, пошире на пятачке
+4
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Andrey Kulchitsky
гений тренерской мысли, преданный последователь
«в атаке пошире, в защите поуже»
+3
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Костя Паркер
В защите поуже, в атаке пошире
+3
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Jesc
Йозе Марино
+2
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Dr. J 24
Ответ ASM'9
Над кем доминировать хоть собрались?!я не вкурсах просто🤔
Беларусь
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elkipalki
У СКА такие же установки перед матчем. Йозе говорит парням, чтоб побольше забили и постарались ничего не пропустить. А дальше уже ассистенты доносят до игроков, как играть.
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ASM'9
Ответ Dr. J 24
Беларусь
спс за ответ, супер серия будет что ли?!
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Б81
🤡🤡🤡
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Владимир Данилов
Наверняка применит все свои секретные наработки: "В атаке пошире, в защите поуже", "Схема 4-4-3", "Бей вперёд, игра придёт", "Дали мяч - #####" и, конечно, "яйца в кулак и на пятак".
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gospodin_nikto
Жалко игроков, думали отдохнуть раз уж вылетели, но надо играть в эти игры, ведь если откажешься, то потом в главную сборную не возьмут……..ведь все понимают, что следующая игрушка у этого ребёнка главная сборная….а этот ребенок злопамятный….
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RKarpov
РоссияU25 - звучит, как сборная тех, кто оказался не нужен NHL
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Серый
А в СКА какой-то не такой стиль? Да там, наверное, тренер бездарь просто какой-то!
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Серый
Ответ ASM'9
спс за ответ, супер серия будет что ли?!
Конечно. Эти беларусы с самим обладателем Кубка Стэнли в одной команде играли, знаете ли!
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Санитар-волк
Ребята-то собраны, но голова у команды пустая.
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PetroGoal
а против кого играть будут?
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R Air
Блаженный
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Kubanoyd
В защите - поуже, в атаке - пошире
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ASM'9
Над кем доминировать хоть собрались?!я не вкурсах просто🤔
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Контрольный выстрел
Стиль не может быть лучше или хуже. ))
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Контрольный выстрел
Он точно невменяемый
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Даниил Корольков
как жаль что он ничего не понимает в хоккее...
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