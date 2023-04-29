Ротенберг о «России 25»: «Капитаном будет Д’Артаньян – Хуснутдинов. Ассистентов 9 человек – ядро команды»

Роман Ротенберг заявил, что Марат Хуснутдинов будет капитаном сборной «России 25».

Главный тренер команды назвал имена капитана и ассистентов.

«Капитаном команды будет Д’Артаньян. Это Хуснутдинов. Ассистентов 9 человек.

Бардаков, Хайруллин, Глотов, Никишин, Елесин, Педан, Пашнин, Джиошвили, Мисюль. Это ядро команды», – сообщил .

В майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана. Первый матч пройдет в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси.