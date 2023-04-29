Ротенберг о «России 25»: «Капитаном будет Д’Артаньян – Хуснутдинов. Ассистентов 9 человек – ядро команды»

Теги СКА КХЛ Михаил Пашнин Андрей Педан Роман Ротенберг Марат Хайруллин Максим Джиошвили Александр Елесин Даниил Мисюль Чемпионат.com Марат Хуснутдинов Захар Бардаков Александр Никишин Василий Глотов сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что Марат Хуснутдинов будет капитаном сборной «России 25».

Главный тренер команды назвал имена капитана и ассистентов.

«Капитаном команды будет Д’Артаньян. Это Хуснутдинов. Ассистентов 9 человек.

Бардаков, Хайруллин, Глотов, Никишин, Елесин, Педан, Пашнин, Джиошвили, Мисюль. Это ядро команды», – сообщил Ротенберг

В майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана. Первый матч пройдет в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси.

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6 комментариев

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Morozov92
Сколько же раз его роняли
+5
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+5
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Ковид 07.10.52
Сказал серый кардинал...тьфу...совсем в детство впал...рановато...
+4
0
+4
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Darkhan Darkhan
ладно он тупит, но неужели нет рядом умных людей которые бы объяснили этому клоуну что он клоун и так делать не надо
+3
0
+3
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Ddd Erf
додик дискотечный
+2
0
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Сергей Галынский
Ответ Darkhan Darkhan
ладно он тупит, но неужели нет рядом умных людей которые бы объяснили этому клоуну что он клоун и так делать не надо
Я не знаю,смотрели ли вы фильм с Ришаром ’Игрушка’. Какого года не помню,лень сиотреть.так вот,плюс/минус сюжет как у Ромы с хоккеем. Никто ничего не скажет ему,Рома ’играет’ в хоккей
+1
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Кеша
Когда Ротенберг играл на первенство регионов в Финляндии , там, видимо, тоже было 9 ассистентов . Жаль, что выдающиеся ветераны , кто действительно ставят игру команде находится под прессом этого «специалиста» - люди зависящие от его чиха , вынужденные поддакивать самым глупым нововведениям . И ведь он думает, что сказал что -то умное. Ну пусть потешает народ !
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