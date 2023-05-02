Определились все пары 2-го раунда Кубка Стэнли
Стали известны все пары второго раунда Кубка Стэнли.
Восток
«Каролина» – «Нью-Джерси»
Запад
«Даллас» – «Сиэтл»
«Вегас» – «Эдмонтон»
Первые матчи 2-го раунда плей-офф пройдут в ночь на 3 мая по московскому времени.
Вот «Бостон» и «Рейнджерс» так усиливались перед ПО, что в решающие моменты никакущие были. Как вчера «Бостон» в ОТ рогами зазвенел, это что-то было, а «Рейнджерс» сегодня вообще выйти забыли. Да, по броскам преимущество, но чего-то суперопасного, кроме подправления Тараса в штангу и не припомню. Что-то создавалось, но либо броски завершающие не получались, либо остроты в них было по минимуму. «Дэвилс» значительно лучше смотрелся. Все по делу.
А остальные 2 пары - как карта ляжет
Имхл