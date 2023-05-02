Определились все пары 2-го раунда Кубка Стэнли

Стали известны все пары второго раунда Кубка Стэнли.

Восток

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Запад

«Даллас» – «Сиэтл»

«Вегас» – « »

Первые матчи 2-го раунда плей-офф пройдут в ночь на 3 мая по московскому времени.