Определились все пары 2-го раунда Кубка Стэнли

Теги Нью-Джерси Торонто Каролина Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Вегас Сиэтл Хоккей

Стали известны все пары второго раунда Кубка Стэнли.

Восток

«Торонто» – «Флорида»

«Каролина» – «Нью-Джерси»

 

Запад

«Даллас» – «Сиэтл»

«Вегас» – «Эдмонтон»

Первые матчи 2-го раунда плей-офф пройдут в ночь на 3 мая по московскому времени.

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5 комментариев

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Den_Gordey_1301
Из топчиков предыдущего плей-офф только «Эдмонтон» выжил
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Den_Gordey_1301
Крутой первый раунд получился. Тут и апсеты и «Торонто» историю сотворил и вообще было интересно.
Вот «Бостон» и «Рейнджерс» так усиливались перед ПО, что в решающие моменты никакущие были. Как вчера «Бостон» в ОТ рогами зазвенел, это что-то было, а «Рейнджерс» сегодня вообще выйти забыли. Да, по броскам преимущество, но чего-то суперопасного, кроме подправления Тараса в штангу и не припомню. Что-то создавалось, но либо броски завершающие не получались, либо остроты в них было по минимуму. «Дэвилс» значительно лучше смотрелся. Все по делу.
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Сергей Галынский
Каролина и Даллас должны проходить(надеюсь не будет такого финала КС,при всем уважении к командам и их фанатам)
А остальные 2 пары - как карта ляжет
Имхл
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Волька-ибн-Алёша
теперь я за Канаду и тут и там
+1
-1
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jonnysilverhand01
Вот это будет история, если Кракен выиграет, но поболею за финал Торонто - Эдмонтон
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