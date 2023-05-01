Обладатель Кубка Стэнли-2023 выиграет трофей впервые за 17+ лет или вообще в истории

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Торонто Каролина Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Вегас Сиэтл Хоккей

Обладатель Кубка Стэнли-2023 выиграет трофей впервые за 17+ лет или вообще в истории.

Чемпионы НХЛ последних 16 сезонов не сыграют во втором раунде. 

«Колорадо» (2022 год), «Тампа» (2020, 2021), «Лос-Анджелес» (2012, 2014), «Бостон» (2011) вылетели в первом раунде.

«Вашингтон» (2018), «Питтсбург» (2009, 2016, 2017), «Чикаго» (2010, 2013, 2015), «Сент-Луис» (2019), «Детройт» (2008), «Анахайм» (2007) в розыгрыш Кубка Стэнли в этом году не попали. 

За трофей продолжают бороться 9 команд. После локаута-2004/05 Кубок Стэнли из них выигрывала только «Каролина» (в 2006 году).

Также борьбу продолжают «Нью-Джерси» (последнее чемпионство – в 2003 году), «Даллас» (1999), «Рейнджерс» (1994), «Эдмонтон» (1990), «Торонто» (1967) и три команды, никогда не выигрывавшие трофей («Сиэтл», «Вегас», «Флорида»). 

22 комментария

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цэсемьэр
и это просто великолепно!!
так работает настоящая Лига
+31
-2
+29
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Valenchinche
Пусть либо Торонто, либо новички
Если возьмет Сиэтл, будет фурор)
Классный сезон
+15
-1
+14
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Кавабунга Шреддоголовый
Вот это они заморочились со статистикой. Каждый раз поражаюсь, что они там находят
+8
-1
+7
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verdi
Ну что ж, топим за финал Сиэтл - Флорида
+6
0
+6
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Why always me?!
Ответ crazymaks
Торонто надо брать, болелы заждались))
Ещё подождут, им не привыкать)
+5
0
+5
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Misson
Дашь финал Торонто-Даллас.
+3
0
+3
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crazymaks
Торонто надо брать, болелы заждались))
+6
-3
+3
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Кирковский Александр
Прикольно что у буков сейчас фавориты канадцы - Торонто и Эдмонтон. Кто бы мог подумать еще пару лет назад, что такое возможно.
+2
0
+2
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Zenitchik13
Ответ Кирковский Александр
Прикольно что у буков сейчас фавориты канадцы - Торонто и Эдмонтон. Кто бы мог подумать еще пару лет назад, что такое возможно.
Пару лет назад Торонто, ведя 3-1 с Монреалем, считались одним из фаворитом, ибо дальше выходили на пару Эдмонтон-Виннипег (Виннипег свипнул нефть).
Могли бы уже в постковидном сезоне 2021 лицезреть пару с Эдмонтоном, но получилось все с точностью до наоборот.
+1
0
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dosatuy
Ну круто же.
+1
0
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Алексей Мартынов
лет го рейнджерс
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curdboy
будет забавно, если в финале Запада сыграют обе команды из Тихоокеанского дивизиона)) правда, в Далласе Де Бур - может ведь и вывести Звёзд в финал) но тут есть нюанс - в Вегасе у него не получилось))
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Белый офицер
Ставлю на финал Даллас-Торонто.
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sk0208827
Торонто - Эдмонтон
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Valentin Yurievich
Страшный сон КХЛ 😁
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The world champion 1998
КХЛ, учись...
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TR31HK
Ответ Андрей Трубецкой
Финал скорее всего Торонто Вегас, а так очень интересно что ждет нас дальше
Всё конечно может быть, но Торонто без вратаря почти, очень нестабилен и едва справился при помощи судей с половинной Тампой. А вот Вегас реально хорош, но вот противник ещё лучше, Эдмонтон в лучшей форме сейчас не только на Западе, но и во всей НХЛ, хотя тоже без вратаря, им даже лучше без него играть, в 6 полевых, профита больше будет чем с вратарём. С запада Эдмонтон будет, а с востока кто победит в паре Дьяволы копы. Хотя всё может быть...
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Белый офицер
Ответ TR31HK
Всё конечно может быть, но Торонто без вратаря почти, очень нестабилен и едва справился при помощи судей с половинной Тампой. А вот Вегас реально хорош, но вот противник ещё лучше, Эдмонтон в лучшей форме сейчас не только на Западе, но и во всей НХЛ, хотя тоже без вратаря, им даже лучше без него играть, в 6 полевых, профита больше будет чем с вратарём. С запада Эдмонтон будет, а с востока кто победит в паре Дьяволы копы. Хотя всё может быть...
Даллас будет с запада. Самая сбалансированая команда. Вратарь крутой, защита полный порядок плюс норм нападение. А если и Павс вернется так будет еще сильнее.
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The world champion 1998
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Вот это они заморочились со статистикой. Каждый раз поражаюсь, что они там находят
Бывает. Но, в этом случае, не такая, уж, сложная.
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Андрей Трубецкой
Финал скорее всего Торонто Вегас, а так очень интересно что ждет нас дальше
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