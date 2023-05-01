Обладатель Кубка Стэнли-2023 выиграет трофей впервые за 17+ лет или вообще в истории.

Чемпионы НХЛ последних 16 сезонов не сыграют во втором раунде.

«Колорадо» (2022 год), «Тампа» (2020, 2021), «Лос-Анджелес» (2012, 2014), «Бостон» (2011) вылетели в первом раунде.

«Вашингтон» (2018), «Питтсбург» (2009, 2016, 2017), «Чикаго» (2010, 2013, 2015), «Сент-Луис» (2019), «Детройт» (2008), «Анахайм» (2007) в розыгрыш Кубка Стэнли в этом году не попали.

За трофей продолжают бороться 9 команд. После локаута-2004/05 из них выигрывала только « » (в 2006 году).

Также борьбу продолжают « » (последнее чемпионство – в 2003 году), «Даллас» (1999), « » (1994), «Эдмонтон» (1990), « » (1967) и три команды, никогда не выигрывавшие трофей («Сиэтл», «Вегас», «Флорида»).