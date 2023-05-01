Александр Кадейкин: «В СКА есть все для высоких задач: профессиональный тренерский штаб, коллектив. Наши амбиции совпадают»

Александр Кадейкин прокомментировал переход в СКА.

Нападающий подписал с питерским клубом соглашение на два сезона и годовой зарплатой в размере 70 миллионов рублей.

«Рад вернуться в Питер. Уже хочется ощутить эту атмосферу – она особенная.

Несмотря на то, что сейчас только 1 мая, уже очень хочется сыграть первые матчи дома.

Возвращение будет легким, со многими ребятами в команде я хорошо знаком. Знаю, в отличный коллектив и организация, наши амбиции полностью совпадают.

В команде есть все для постановки самых высоких задач: болельщики, коллектив в раздевалке, персонал и профессиональный тренерский штаб.

Словом, есть все, чтобы выиграть кубок. Скоро увидимся!» – сказал .