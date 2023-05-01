Александр Кадейкин: «В СКА есть все для высоких задач: профессиональный тренерский штаб, коллектив. Наши амбиции совпадают»

Теги СКА КХЛ Александр Кадейкин Хоккей

Александр Кадейкин прокомментировал переход в СКА.

Нападающий подписал с питерским клубом соглашение на два сезона и годовой зарплатой в размере 70 миллионов рублей.

«Рад вернуться в Питер. Уже хочется ощутить эту атмосферу – она особенная. 

Несмотря на то, что сейчас только 1 мая, уже очень хочется сыграть первые матчи дома.

Возвращение будет легким, со многими ребятами в команде я хорошо знаком. Знаю, в СКА отличный коллектив и организация, наши амбиции полностью совпадают.

В команде есть все для постановки самых высоких задач: болельщики, коллектив в раздевалке, персонал и профессиональный тренерский штаб.

Словом, есть все, чтобы выиграть кубок. Скоро увидимся!» – сказал Александр Кадейкин.

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6 комментариев

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megaotstoi
СКА давно надо в пылесос переименовать.
+8
-2
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Radik_2.0
ты так амбициозно пропадал в плей-офф, Саня, слов нет, амбиции совпадают
+6
0
+6
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oleg m
Ответ megaotstoi
СКА давно надо в пылесос переименовать.
в «ПылесоСКА»
+4
0
+4
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Kipsone
Перезагрузка 2.0. Ну незнаю, удачи одним словом
0
0
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