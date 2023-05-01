СКА подписал контракт с Кадейкиным на 2 года. Он вернулся в команду спустя 7 лет после обмена

Теги Салават Юлаев СКА переходы КХЛ Александр Кадейкин Хоккей

СКА подписал контракт с форвардом Александом Кадейкиным на 2 года.

Ранее нападающий уже выступал за клуб из Санкт-Петербурга – в сезонах-2014/15 и 2015/16.

В 2016 году он стал частью большого обмена, в рамках которого СКА получил от «Локомотива» права на Сергея Плотникова. 

Сообщалось, что в сезоне-2023/24 его зарплата составит 75 миллионов рублей. 

Предыдущие 5 сезонов 29-летний форвард отыграл за «Салават Юлаев». В сезоне-2022/23 Кадейкин провел 68 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (13+26) очков.

На его счету также 3 (1+2) балла в 5 играх плей-офф.

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12 комментариев

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Габорик
Центр для Грицюка в седьмую тройку :)
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Евгений Белоус
ну будет в 10 звене центрить
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Дядя Дрон
Неужели не надоело ротенбергу читерством заниматься? Возглавил бы лучше сочи и без подписаний громких вывел бы команду хотя бы в по
+5
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Hudson_Hawk
Ну и вали, симулянт.
+7
-3
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Венер Кучербаев
Ответ NexLike NexFun
Баширов гений, бл даже переговоров не было.... Игрок сам то норм, и на 70 млн в Уфе остался бы
Кадейкина и 70 млн - большая переплата, не говоря уже про 75 млн. он хорош в качестве центра третьего, ну может - второго звена. а зарплата - как у центра первого.
+4
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Rialto 82
Ответ Дядя Дрон
Неужели не надоело ротенбергу читерством заниматься? Возглавил бы лучше сочи и без подписаний громких вывел бы команду хотя бы в по
Он себя же позицианианирует победителем, а с Сочи не победить.
+3
0
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Tackleberry
Ответ NexLike NexFun
Баширов гений, бл даже переговоров не было.... Игрок сам то норм, и на 70 млн в Уфе остался бы
А ты не думаешь, что просто Салават не в силах перебить предложение ска? И по плэй-офф было заметно, что Кайдейкин подписал контракт со ска, он совсем перестал стараться, бороться, а потом и вообще слился.
+2
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Ruar
Это подписание уже можно было в начале года обьявлять, всем было понятно почему Кадей трусы возил, а не играл
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Удивительный подход,может с прицелом на вакансию помощника тренеров...
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Рамис Зарипов
Спасибо за игру и без травм!!!
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