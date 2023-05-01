СКА подписал контракт с Кадейкиным на 2 года. Он вернулся в команду спустя 7 лет после обмена

СКА подписал контракт с форвардом Александом Кадейкиным на 2 года.

Ранее нападающий уже выступал за клуб из Санкт-Петербурга – в сезонах-2014/15 и 2015/16.

В 2016 году он стал частью большого обмена, в рамках которого СКА получил от «Локомотива» права на Сергея Плотникова.

Сообщалось, что в сезоне-2023/24 его зарплата составит 75 миллионов рублей.

Предыдущие 5 сезонов 29-летний форвард отыграл за « ». В сезоне-2022/23 провел 68 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (13+26) очков.

На его счету также 3 (1+2) балла в 5 играх плей-офф.