70 млн рублей в год – зарплата Кадейкина в СКА
СКА будет платить 70 миллионов рублей в год Александру Кадейкину.
Питерский клуб ранее объявил о подписании контракта с 29-летним нападающим на два года.
Предыдущие пять сезонов форвард выступал за «Салават Юлаев».
В сезоне-2022/23 Александр Кадейкин провел 68 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (13+26) очков.
На его счету также 3 (1+2) балла в 5 играх плей-офф.
Ротенбергу можно и Макдевида при желании купить. 😂🤣😅Пока всех топов не саберёт не успокоиться. 😂😂😂