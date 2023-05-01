70 млн рублей в год – зарплата Кадейкина в СКА

Теги Салават Юлаев СКА КХЛ Александр Кадейкин Спорт-Экспресс Хоккей

СКА будет платить 70 миллионов рублей в год Александру Кадейкину.

Питерский клуб ранее объявил о подписании контракта с 29-летним нападающим на два года.

Предыдущие пять сезонов форвард выступал за «Салават Юлаев». 

В сезоне-2022/23 Александр Кадейкин провел 68 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (13+26) очков.

На его счету также 3 (1+2) балла в 5 играх плей-офф.

3 комментария

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Павел Волков
Ске опять скупает игроков на три состава?
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Олег
Ху....ли в СКА потолка зарплаты нет.
Ротенбергу можно и Макдевида при желании купить. 😂🤣😅Пока всех топов не саберёт не успокоиться. 😂😂😂
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Вася Чапля
Очередной свой молодой парень , скажет Рома !
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