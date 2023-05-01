70 млн рублей в год – зарплата Кадейкина в СКА

СКА будет платить 70 миллионов рублей в год Александру Кадейкину.

Питерский клуб ранее объявил о подписании контракта с 29-летним нападающим на два года.

Предыдущие пять сезонов форвард выступал за « ».

В сезоне-2022/23 провел 68 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (13+26) очков.

На его счету также 3 (1+2) балла в 5 играх плей-офф.