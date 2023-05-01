Пастрняк о вылете «Бостона» в 1-м раунде: «Это больно. Мы были очень близки к тому, чтобы закрыть серию»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк высказался о вылете «Бостона» в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Брюинс» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Пантерс» (3-4, 3:4 ОТ в седьмой игре).

В третьем периоде «Бостон» вел со счетом 3:2 до 59-й минуты, когда защитник южан Брэндон Монтур перевел игру в овертайм. 

Пастрняк стал автором третьей шайбы «Брюинс» в матче (на 44-й минуте), которая могла бы стать победной. 

«После этого гола в третьем периоде мы думали, что победим. Мы были очень близки к тому, чтобы закрыть серию.

Сейчас очень много эмоций. Это больно», – сказал чешский форвард. 

10 комментариев

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Direct free kick
Позорники. Открыли торонте халявное место в 1/2
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Андрей Трубецкой
Флорида очень сильно играла сегодня, столько моментов. Бобр подтащил, просто Бостон не был собой последние матчи, а Флорида проснулась. Матч был огонь, будем надеяться на дальнейший красивый хоккей
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DenSpM
В сегодняшнем матче, на эмоциях, казалось, Пастрняк занимался дайвингом, а не хоккеем
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Samsonov_24_4_11_15
Бостон вел до 60 минуты, а не до 59, потому что последняя минута уже началась
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Misson
Вот к Пастрняку по этой серии есть вопросы. Вроде и забил 5, но большую часть игр был мало заметен. Бертуцци (5+5) и Маршан (4+6) сыграли гораздо ярче и результативнее.
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Real_v_dushe
Честно говоря, моменты у Флориды были гораздо более явными. И если бы не пара глупых удалений, то скорее Флорида была бы ближе закрыть серию, чем Бостон. И столько голов пропустить, столько моментов дать Флориде создать по итогу 7 игр.... Где тот Бостон из регулярки с его организацией игры в защите?
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Максим Макеев
Ответ Direct free kick
Позорники. Открыли торонте халявное место в 1/2
не вижу халявы
будет весёлая серия
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Дмитрий Валерьевич
Ответ Direct free kick
Позорники. Открыли торонте халявное место в 1/2
Также писали и про Бостон когда Флорида попалась))))
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Real_v_dushe
Ответ Direct free kick
Позорники. Открыли торонте халявное место в 1/2
Торонто халявно в 1/2? Слабо верится, с таким вратарями тут рулетка явно.
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