Пастрняк о вылете «Бостона» в 1-м раунде: «Это больно. Мы были очень близки к тому, чтобы закрыть серию»

Давид Пастрняк высказался о вылете «Бостона» в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Брюинс» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Пантерс» (3-4, 3:4 ОТ в седьмой игре).

В третьем периоде « » вел со счетом 3:2 до 59-й минуты, когда защитник южан Брэндон Монтур перевел игру в овертайм.

стал автором третьей шайбы «Брюинс» в матче (на 44-й минуте), которая могла бы стать победной.

«После этого гола в третьем периоде мы думали, что победим. Мы были очень близки к тому, чтобы закрыть серию.

Сейчас очень много эмоций. Это больно», – сказал чешский форвард.