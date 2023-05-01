Пастрняк о вылете «Бостона» в 1-м раунде: «Это больно. Мы были очень близки к тому, чтобы закрыть серию»
Давид Пастрняк высказался о вылете «Бостона» в первом раунде плей-офф НХЛ.
«Брюинс» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Пантерс» (3-4, 3:4 ОТ в седьмой игре).
В третьем периоде «Бостон» вел со счетом 3:2 до 59-й минуты, когда защитник южан Брэндон Монтур перевел игру в овертайм.
Пастрняк стал автором третьей шайбы «Брюинс» в матче (на 44-й минуте), которая могла бы стать победной.
«После этого гола в третьем периоде мы думали, что победим. Мы были очень близки к тому, чтобы закрыть серию.
Сейчас очень много эмоций. Это больно», – сказал чешский форвард.
будет весёлая серия