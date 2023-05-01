«Авангард» объявил об уходе Сведберга, Бродхерста, Дедунова и еще 4 игроков

«Авангард» объявил об уходе Виктора Сведберга, Алекса Бродхерста и еще 5 игроков.

1 мая в открывается рынок свободных агентов.

«Хоккейный клуб « » благодарит за игру , , Федора Белякова, Алекса Бродхерста, Виктора Сведберга, и Павла Дедунова.

Желаем удачи в дальнейшей карьере 🙌», – говорится в телеграм-канале омичей.