«Авангард» объявил об уходе Сведберга, Бродхерста, Дедунова и еще 4 игроков
«Авангард» объявил об уходе Виктора Сведберга, Алекса Бродхерста и еще 5 игроков.
1 мая в КХЛ открывается рынок свободных агентов.
«Хоккейный клуб «Авангард» благодарит за игру Алексея Береглазова, Станислава Галимова, Федора Белякова, Алекса Бродхерста, Виктора Сведберга, Владимира Жаркова и Павла Дедунова.
Желаем удачи в дальнейшей карьере 🙌», – говорится в телеграм-канале омичей.
Удачи 🤞
В чем прикол потолка, кто - нибудь скажет?
Если команды будут слабеть ….
А Как в НХЛ?
С праздником.
Хорошо , что ещё есть адекватные люди на этом пространстве 👍
Не хватает в этом списке Якупова и Телегина :)