«Авангард» объявил об уходе Сведберга, Бродхерста, Дедунова и еще 4 игроков

Теги Авангард переходы Владимир Жарков Станислав Галимов КХЛ Павел Дедунов Федор Беляков Алексей Береглазов Виктор Сведберг Алекс Бродхерст Хоккей

«Авангард» объявил об уходе Виктора Сведберга, Алекса Бродхерста и еще 5 игроков.

1 мая в КХЛ открывается рынок свободных агентов. 

«Хоккейный клуб «Авангард» благодарит за игру Алексея Береглазова, Станислава Галимова, Федора Белякова, Алекса Бродхерста, Виктора Сведберга, Владимира Жаркова и Павла Дедунова.

Желаем удачи в дальнейшей карьере 🙌», – говорится в телеграм-канале омичей.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
valera.kust55
Деду жалко с Броуди
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
viktor1952
Скажу культурно : офигеть! А если добавить ещё Грицука, Ткачёва, Толчинского... какая команда будет в новом сезоне?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angryslon
Всем спасибо за игру! Дедунову и Береглазову отдельное спасибо за кубок! Сведбергу, за то, что в конце сезона стал тем, кто может дать в рожу. Бродхерста всё-таки не оставили. Скорее всего действительно Шулак на это легионерское место. Надеюсь, что Пьянов вместо него центром, это неправда. Ну и Белякова непонятно, зачем подписывали. За те несколько матчей, в которых он играл, ничем плохим не запомнился. И шанса не дали, и не обменяли.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ястреб
Спасибо за игру 🙏
Удачи 🤞
В чем прикол потолка, кто - нибудь скажет?
Если команды будут слабеть ….
А Как в НХЛ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Ястреб
Спасибо за игру 🙏 Удачи 🤞 В чем прикол потолка, кто - нибудь скажет? Если команды будут слабеть …. А Как в НХЛ?
В КХЛ всё равно есть куча лазеек для богатых клубов. В НХЛ можно хитрить, но гораздо сложнее. А если тебя поймают на нарушении правил лиги, то могут серьезно наказать, лишив пиков на драфте, введя ограничения по подписанию игроков и т.д. (как пару лет назад сделали с Аризоной из-за того, что она контактировала с игроками до официального окна). Надо понимать, что НХЛ - это лига, фактически принадлежащая владельцам клубов и если одна команда мошенничает, то это точно не вызовет одобрения у конкурирующих с ней остальных 31 клубов, те точно предпримут меры, чтобы воспрепятствовать вам впредь проворачивать такие трюки. Дело может даже дойти до того, что владельцы других клубов надавят на комиссионеров (т.е. наемных менеджеров) лиги, а лига заставит одиозного хозяина клуба продать свой клуб (в НХЛ такое довольно редко случается, а вот в НБА только за последние 7-8 лет было несколько таких случаев).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ястреб
Ответ Misson
В КХЛ всё равно есть куча лазеек для богатых клубов. В НХЛ можно хитрить, но гораздо сложнее. А если тебя поймают на нарушении правил лиги, то могут серьезно наказать, лишив пиков на драфте, введя ограничения по подписанию игроков и т.д. (как пару лет назад сделали с Аризоной из-за того, что она контактировала с игроками до официального окна). Надо понимать, что НХЛ - это лига, фактически принадлежащая владельцам клубов и если одна команда мошенничает, то это точно не вызовет одобрения у конкурирующих с ней остальных 31 клубов, те точно предпримут меры, чтобы воспрепятствовать вам впредь проворачивать такие трюки. Дело может даже дойти до того, что владельцы других клубов надавят на комиссионеров (т.е. наемных менеджеров) лиги, а лига заставит одиозного хозяина клуба продать свой клуб (в НХЛ такое довольно редко случается, а вот в НБА только за последние 7-8 лет было несколько таких случаев).
Спасибо за детальный анализ!
С праздником.
Хорошо , что ещё есть адекватные люди на этом пространстве 👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Пахомов
Спасибо за игру парни, удачи в других командах
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Персональные данные Номер 67327384
Дедик, Бродик, Сведбержок, Жарик, Спасибо Зa Игру
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Узингер
Дед в СКА?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cherpak
а где телегин?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фёдоров
Получается, что звена#2 просто нет. Дергачев не тянет на топ-6.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Габорик
Из вышеперечисленных жалко только Береглазова, ибо хороший защитник и возраст ещё нормальный. Дедунова скорее чисто по-человечески, хотя по игре он сдал.

Не хватает в этом списке Якупова и Телегина :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик АВЫ
Ответ viktor1952
Скажу культурно : офигеть! А если добавить ещё Грицука, Ткачёва, Толчинского... какая команда будет в новом сезоне?
тоже кроме как французских слов выразить непонятки в дальнейшем не могу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angryslon
Ответ cherpak
а где телегин?
В списке нса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angryslon
Ответ Антон Фёдоров
Получается, что звена#2 просто нет. Дергачев не тянет на топ-6.
Так Дергачев ещё без контракта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фёдоров
Ответ Angryslon
Так Дергачев ещё без контракта.
Тем более, вообще конечно в этом году даже непонятно кто придёт. Плюс лимит на легионеров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий