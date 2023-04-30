«Авангард» расторг контракт с Малыхиным. Форвард набрал 11 очков в 75 матчах с учетом плей-офф
Федор Малыхин покинул «Авангард».
Омский клуб сообщил о расторжении контракта с 32-летним нападающим по взаимному соглашению сторон.
Договор с хоккеистом должен был действовать до 30 апреля 2024 года.
В завершившемся сезоне Федор Малыхин набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «минус 8» в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф центральный нападающий записал на свой счет 2 (0+2) балла при полезности «минус 2» в 14 играх.
Форвард ничем хорошим так и не запомнился... Каким-то потерянным Федор весь сезон выглядел
Пока не натворил делов.толька выкруживает бабло а человеческого слова нет