«Авангард» расторг контракт с Малыхиным. Форвард набрал 11 очков в 75 матчах с учетом плей-офф

Теги Авангард переходы КХЛ Федор Малыхин Хоккей

Федор Малыхин покинул «Авангард».

Омский клуб сообщил о расторжении контракта с 32-летним нападающим по взаимному соглашению сторон.

Договор с хоккеистом должен был действовать до 30 апреля 2024 года.

В завершившемся сезоне Федор Малыхин набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «минус 8» в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф центральный нападающий записал на свой счет 2 (0+2) балла при полезности «минус 2» в 14 играх.

11 комментариев

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Антон Фёдоров
Одни потери, когда же будут приобретения. Ещё бы Киселевича куда-нибудь пристроить.
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GoodZilla
Если без компенсации, то решение адекватное
Форвард ничем хорошим так и не запомнился... Каким-то потерянным Федор весь сезон выглядел
+6
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Ыжык
Честно говоря я бы всех из 3-4 звена на мороз отправил. В этом сезоне они отвратительно сыграли. Но дергачеву сделали квалификационное предложение, якупов останется потому что советник Крылова своих не бросает. Да ещё поди и Телегина оставят.
+5
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+5
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Makaveli The-Don-Killuminati
Ответ Антон Фёдоров
Одни потери, когда же будут приобретения. Ещё бы Киселевича куда-нибудь пристроить.
Уход Малыхина - это приобретение
+4
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+4
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Сергей Громенко
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Ярош и Брюквин стали чемпионами, а Федор был неубедителен и ничем не запомнился
А Ярош то хоть одну игру сыграл за ЦСКА, чтобы считать себя чемпионом. Да и где он вообще?
+4
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Персональные данные Номер 67327384
Ярош и Брюквин стали чемпионами, а Федор был неубедителен и ничем не запомнился
+3
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+3
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Сергей Громенко
Да, Федя, оказывается мало кричать перед матчем, настраивая команду на игру, надо ещё и уметь хорошо играть. А в этом сезоне у тебя это почти не получалось. Удачи тебе в другом клубе.
+3
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falkirk
Как свалил из Авто за длинным рублём, так и потерялся.
+2
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Игорь Климов
Правильное решение.
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Александр Соловьёв
Ответ Антон Фёдоров
Одни потери, когда же будут приобретения. Ещё бы Киселевича куда-нибудь пристроить.
Бабая пора в окопы
Пока не натворил делов.толька выкруживает бабло а человеческого слова нет
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-1
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mifdamir@icloud.com
Ответ falkirk
Как свалил из Авто за длинным рублём, так и потерялся.
В Ак барсе взял кубок Гагарина,дальше пошел по рукам,даже Горняку он не нужен теперь.
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