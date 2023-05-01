Маккиннон набрал 100 очков в плей-офф НХЛ в 77 играх – 6-й результат в истории

Теги рейтинги Кубок Стэнли Колорадо Марио Лемье Сидни Кросби Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Майк Босси Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон набрал 100 очков в плей-офф НХЛ в 77 играх – 6-й результат в истории.

Форвард «Колорадо» выступил ассистентом при единственной шайбе своей команды в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (1:2, 3-4). 

В третьем периоде он забил гол, который был отменен из-за офсайда после видеопросмотра по запросу «Кракена». В итоге в серии Маккиннон набрал 7 (3+4) очков. 

В его активе стало 100 (44+56) баллов в плей-офф за карьеру. Канадец достиг этой отметки за 77 игр. 

Меньше матчей на ее достижение затратили только 5 игроков – Уэйн Гретцки (46 игр), Марио Лемье (50), Яри Курри (67), Майк Босси (74) и Сидни Кросби («Питтсбург», 75, лучший результат среди действующих игроков). 

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1 комментарий

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ARAMIS777
А толку?
Я именно про сегодня.
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