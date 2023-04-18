Драйзайтль набрал 60 очков в плей-офф НХЛ за 38 игр. Только Гретцки и Лемье были быстрее в истории лиги

Леон Драйзайтль набрал 60 очков в плей-офф НХЛ за 38 игр – 3-й результат в истории.

Форвард « » сделал дубль в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ, 0-1).

В активе 27-летнего немецкого нападающего 61 (20+41) очко в 38 матчах.

Быстрее отметки 60 очков в кубковых матчах в истории лиги достигли только два игрока – (26 игр) и (34).

Среди действующих игроков лучшее достижение ранее было у («Питтсбург», 42 игры) и Нэтана Маккиннона («Колорадо», 42).

У партнера Драйзайтля по команде сейчас 55 (21+34) баллов в 38 играх.