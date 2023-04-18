Драйзайтль набрал 60 очков в плей-офф НХЛ за 38 игр. Только Гретцки и Лемье были быстрее в истории лиги

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Сидни Кросби Уэйн Гретцки НХЛ Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль набрал 60 очков в плей-офф НХЛ за 38 игр – 3-й результат в истории.

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ, 0-1). 

В активе 27-летнего немецкого нападающего 61 (20+41) очко в 38 матчах. 

Быстрее отметки 60 очков в кубковых матчах в истории лиги достигли только два игрока – Уэйн Гретцки (26 игр) и Марио Лемье (34).

Среди действующих игроков лучшее достижение ранее было у Сидни Кросби («Питтсбург», 42 игры) и Нэтана Маккиннона («Колорадо», 42). 

У партнера Драйзайтля по команде Коннора Макдэвида сейчас 55 (21+34) баллов в 38 играх.

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28 комментариев

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Misson
Смотрел сегодня за Драйзайтлем. Вроде ничего выдающегося не показывает, не особо выделяется среди игроков, но всё делает умно, когда надо может потащить шайбу, когда видит партнера, отдаст, может в силовой хоккей сыграть, побороться на пятаке, в защите не ленится отработать. Ну и сегодня показал, что хоккейное мышление и голевое чутье в полном порядке. Крут, Леон, крут.
+34
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+34
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Антон Якимцев
Ответ Misson
Смотрел сегодня за Драйзайтлем. Вроде ничего выдающегося не показывает, не особо выделяется среди игроков, но всё делает умно, когда надо может потащить шайбу, когда видит партнера, отдаст, может в силовой хоккей сыграть, побороться на пятаке, в защите не ленится отработать. Ну и сегодня показал, что хоккейное мышление и голевое чутье в полном порядке. Крут, Леон, крут.
Отличный матч провёл по всем статьям, только на Нерса пасовать не надо было)
+11
-1
+10
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Руслан Гафаров
Ответ SadlerRG
Фир!
бригадир
+9
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Игорь Васильев
Ответ ivany4
а шож все про капажуя молчать? превратилси дутый регулярский пузырь у тыкву как обычно в ПО) лол
Круто делать выводы по одному матчу)))
+8
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SadlerRG
Ответ гилберт
Драй!
Фир!
+6
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гилберт
Драй!
+5
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Splin
Так 55, не тк уж и отстал
+3
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Pikachu Pikachu
Ну от Лемье несильно и отстал (относительно, конечно).
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Quiet Space
уже сейчас можно сказать, что это великий игрок, по меркам всей истории хоккея
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Splin
26😱😱😱😱😱😱и это в ПО
+1
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Бедный Леон. Тащит команду, а счёт 0:1
+4
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DevilsFan
Он сейчас лучше Мака, у которого пик формы в этом году пройден.
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dalmolchun
Хоть где-то Макдак лох
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and-ratnik
Ответ Варлампий Варлампий
привели бы пример, в каком матче наше всё набрало свои 60 очков, похихикали бы
Похихикаешь, когда кто-нибудь в ближайшее время 72 шайбы а 147 матчах забьет, или просто 72 шайбы забьет, не смотря на количество матчей) Ваше все - снайпер, а не бомбардир, в первую очередь. А бомбардиры Кросби и МАКи не так уж и далеко)
+1
-1
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Latenight Radio
Ответ Хаскерс
Это плей офф, детка. Балет закончился, как и замечательные гонки за голами и очками.
В прошлом году ты то же самое чирикал?
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-3
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Latenight Radio
Ответ Хаскерс
А что, в прошлом году фигуристы кубок взяли? Или о чем кукарекаешь?
Заходи на ветки, когда лак вынесут в 5-6 матчах, воробушек. В мае воробушки начинают кукарекать про следующий год.
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