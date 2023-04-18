Драйзайтль набрал 60 очков в плей-офф НХЛ за 38 игр. Только Гретцки и Лемье были быстрее в истории лиги
Леон Драйзайтль набрал 60 очков в плей-офф НХЛ за 38 игр – 3-й результат в истории.
Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ, 0-1).
В активе 27-летнего немецкого нападающего 61 (20+41) очко в 38 матчах.
Быстрее отметки 60 очков в кубковых матчах в истории лиги достигли только два игрока – Уэйн Гретцки (26 игр) и Марио Лемье (34).
Среди действующих игроков лучшее достижение ранее было у Сидни Кросби («Питтсбург», 42 игры) и Нэтана Маккиннона («Колорадо», 42).
У партнера Драйзайтля по команде Коннора Макдэвида сейчас 55 (21+34) баллов в 38 играх.
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