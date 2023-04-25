Кучеров – 3-й действующий игрок со 160 очками в плей-офф НХЛ. В истории лиги – 26-й, догнал Хоу и Босси

Теги рейтинги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Эл Макиннис Горди Хоу Никита Кучеров Майк Босси Бобби Смит Хоккей

Никита Кучеров – 3-й действующий игрок со 160 очками в плей-офф НХЛ.

Форвард «Тампы» сделал 2 результативные передачи в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (4:5 ОТ, 1-3). 

В его активе стало 160 (53+107) очков в 140 кубковых матчах за карьеру. 

Среди действующих игроков больше очков в плей-офф набрали только Сидни Кросби («Питтсбург», 201 в 180 играх) и Евгений Малкин («Питтсбург», 180 в 177). 

В истории лиги Кучеров – 26-й игрок, достигший отметки 160 очков в розыгрышах Кубка Стэнли. Он разделил 22-е место с Майком Босси (160 в 129), Горди Хоу (160 в 157), Бобби Смитом (160 в 184) и Элом Макиннисом (160 в 177). 

16 комментариев

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Dr. J 24
Сид просто космос
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-3
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АРХАТ
Ответ Lari
Надо ещё вести статистику привозов, Кучеров и в этом будет в числе лидеров.
Ну он краёк ему простительно с учётом полезности в атаке, вот будь он центр или вообще защитник, тогда другое дело.
+6
0
+6
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Lari
Надо ещё вести статистику привозов, Кучеров и в этом будет в числе лидеров.
+11
-7
+4
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АРХАТ
Ответ Dr. J 24
Сид просто космос
С учётом эпохи в которую он играет (играл)
+3
0
+3
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Nocioni
Ответ LeicesterCity
Рекордики установил, можно в мае и на ЧМ поехать с Овечкиным)
Да?) а это в составе какой сборной?
+1
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alklimov2018
Ответ АРХАТ
Ну он краёк ему простительно с учётом полезности в атаке, вот будь он центр или вообще защитник, тогда другое дело.
А что не так с центрами?
Уж слыша о таких центрах как Гретцки, Лемье или Беливо, можно даже задуматься что в классической НХЛ за оборону отвечает не центр, а один из крайних.
+1
0
+1
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Splin
догадываюссь кто первый🤭🤭🤭🤭
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Deathspell Omega
Ответ LeicesterCity
Рекордики установил, можно в мае и на ЧМ поехать с Овечкиным)
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Олег Усов
Ответ Deathspell Omega
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АРХАТ
Ответ alklimov2018
А что не так с центрами? Уж слыша о таких центрах как Гретцки, Лемье или Беливо, можно даже задуматься что в классической НХЛ за оборону отвечает не центр, а один из крайних.
Когда у тебя играет форвард входящий в пятёрку лучших форвардов мира - можно ему позволить рисковать в атаке, даже в ущерб обороне.
Просто должен быть форвард, который его прикроет, но Сирелли во втором звене играет.
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