Кучеров – 3-й действующий игрок со 160 очками в плей-офф НХЛ. В истории лиги – 26-й, догнал Хоу и Босси
Никита Кучеров – 3-й действующий игрок со 160 очками в плей-офф НХЛ.
Форвард «Тампы» сделал 2 результативные передачи в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (4:5 ОТ, 1-3).
В его активе стало 160 (53+107) очков в 140 кубковых матчах за карьеру.
Среди действующих игроков больше очков в плей-офф набрали только Сидни Кросби («Питтсбург», 201 в 180 играх) и Евгений Малкин («Питтсбург», 180 в 177).
В истории лиги Кучеров – 26-й игрок, достигший отметки 160 очков в розыгрышах Кубка Стэнли. Он разделил 22-е место с Майком Босси (160 в 129), Горди Хоу (160 в 157), Бобби Смитом (160 в 184) и Элом Макиннисом (160 в 177).
Уж слыша о таких центрах как Гретцки, Лемье или Беливо, можно даже задуматься что в классической НХЛ за оборону отвечает не центр, а один из крайних.
Просто должен быть форвард, который его прикроет, но Сирелли во втором звене играет.