Рантанен о 7-м матче с «Сиэтлом»: «Победитель получает все. Надеюсь, опыт поможет «Колорадо»

Микко Рантанен надеется, что «Колорадо» победит «Сиэтл» за счет опыта.

Команды играют в первом раунде Кубка Стэнли. После шести матчей счет в серии равный – 3-3. В последнем матче «Эвеланш» одержали победу со счетом 4:1.

«Дерзкая победа на выезде. Осталась всего одна игра, победитель получает все, и я думаю, что это будет наша команда. Надеюсь, опыт поможет нам», – сказал нападающий « ».