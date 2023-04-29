«Колорадо» обыграл «Сиэтл» в гостях и сравнял счет в серии (3-3). Будет 7-й матч

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Эрик Джонсон Арттури Лехконен Сиэтл Микко Рантанен Хоккей

«Колорадо» обыграл «Сиэтл» в гостях и сравнял счет в серии (3-3).

В серии первого раунда Кубка Стэнли между действующим чемпионом «Эвеланш» и дебютантом плей-офф «Кракеном» состоится 7-й матч. 

Он пройдет в Денвере в воскресенье. Победитель сыграет с «Далласом» во втором раунде. 

В шестом матче «Колорадо» одержал победу со счетом 4:1.

Автором победной шайбы стал защитник Эрик Джонсон, форвард Арттури Лехконен сделал дубль, форвард Микко Рантанен отметился 2 (1+1) очками. 

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