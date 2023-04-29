Бобровский о 7:5 с «Бостоном»: «Важная победа, теперь счет 0-0. Матч получился веселым, ощущения отличные»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский высказался о победе над «Бостоном» (7:5) в 6-м матче серии.

«Флорида» сравняла счет в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Брюинс» (3-3). 

Седьмой матч состоится в Бостоне в ночь на воскресенье по московскому времени.

«Важная победа. Теперь счет 0-0. Следующий матч будет самым важным, поэтому мы должны быть готовы. Сегодня можно порадоваться.

Матч получился веселым, ощущения отличные», – сказал Бобровский

«Флорида» сравняла счет в серии с «Бостоном» (3-3), отыгравшись с 1-3. Будет 7-й матч

2 комментария

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вперёд спартак
всё равно складывается впечатление что боб играет не важно
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