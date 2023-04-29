Бобровский о 7:5 с «Бостоном»: «Важная победа, теперь счет 0-0. Матч получился веселым, ощущения отличные»

Сергей Бобровский высказался о победе над «Бостоном» (7:5) в 6-м матче серии.

«Флорида» сравняла счет в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Брюинс» (3-3).

Седьмой матч состоится в в ночь на воскресенье по московскому времени.

«Важная победа. Теперь счет 0-0. Следующий матч будет самым важным, поэтому мы должны быть готовы. Сегодня можно порадоваться.

Матч получился веселым, ощущения отличные», – сказал .

«Флорида» сравняла счет в серии с «Бостоном» (3-3), отыгравшись с 1-3. Будет 7-й матч