Бобровский о 7:5 с «Бостоном»: «Важная победа, теперь счет 0-0. Матч получился веселым, ощущения отличные»
Сергей Бобровский высказался о победе над «Бостоном» (7:5) в 6-м матче серии.
«Флорида» сравняла счет в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Брюинс» (3-3).
Седьмой матч состоится в Бостоне в ночь на воскресенье по московскому времени.
«Важная победа. Теперь счет 0-0. Следующий матч будет самым важным, поэтому мы должны быть готовы. Сегодня можно порадоваться.
Матч получился веселым, ощущения отличные», – сказал Бобровский.
«Флорида» сравняла счет в серии с «Бостоном» (3-3), отыгравшись с 1-3. Будет 7-й матч
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