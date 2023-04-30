В первом раунде Кубка Стэнли состоится 3 седьмых матча. В прошлом году было 5

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Бостон Флорида Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Сиэтл Хоккей

В первом раунде Кубка Стэнли состоится 3 седьмых матча.

Они потребуются для выявления победителей в одной серии на Востоке и двух на Западе.

Седьмые игры пройдут в парах «Нью-Джерси» – «Рейнджерс» (в ночь на 2 мая по московскому времени), «Колорадо» – «Сиэтл» и «Бостон» – «Флорида» (обе – в ночь на 1 мая). 

В прошлом году в первом раунде были сыграны 5 седьмых матчей, что стало лучшим результатом с 1992 года (6). 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HCBV
Ответ Izokot
Букмекерская тема. Как и многие плей-офф в принципе.
Естественно, говорят даже Клинт Иствуд и Гай Ричи сценарии к матчам пишут для драматизма.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Могла быть и четвëртая пара. Королям не повезло с наличием Костина в составе соперника.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий