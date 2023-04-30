В первом раунде Кубка Стэнли состоится 3 седьмых матча. В прошлом году было 5

В первом раунде Кубка Стэнли состоится 3 седьмых матча.

Они потребуются для выявления победителей в одной серии на Востоке и двух на Западе.

Седьмые игры пройдут в парах « » – « » (в ночь на 2 мая по московскому времени), « » – «Сиэтл» и « » – « » (обе – в ночь на 1 мая).

В прошлом году в первом раунде были сыграны 5 седьмых матчей, что стало лучшим результатом с 1992 года (6).