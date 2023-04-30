Шипачев играл с переломом кисти в плей-офф. Форвард «Ак Барса» набрал 12 очков в 24 матчах

Вадим Шипачев играл в плей-офф КХЛ с переломом кисти.

Форвард набрал 12 (4+8) очков в 24 матчах розыгрыша Кубка Гагарина.

«Упал, ударился об борт, рука заболела. Еще, кажется, во время серии против «Авангарда». Ну сначала не обратил внимание, мало ли что бывает.

Потом сходил на снимок – перелом. Сначала уколы, а в последнее время только таблетку обезболивающую пил.

Кроме того, если кисть сильно перемотать, то и не чувствуешь ничего. По крайней мере, во время матча», – сказал нападающий « ».