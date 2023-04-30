Шипачев играл с переломом кисти в плей-офф. Форвард «Ак Барса» набрал 12 очков в 24 матчах

Теги Ак Барс травмы КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Спорт-Экспресс Хоккей

Вадим Шипачев играл в плей-офф КХЛ с переломом кисти.

Форвард набрал 12 (4+8) очков в 24 матчах розыгрыша Кубка Гагарина.

«Упал, ударился об борт, рука заболела. Еще, кажется, во время серии против «Авангарда». Ну сначала не обратил внимание, мало ли что бывает.

Потом сходил на снимок – перелом. Сначала уколы, а в последнее время только таблетку обезболивающую пил.

Кроме того, если кисть сильно перемотать, то и не чувствуешь ничего. По крайней мере, во время матча», – сказал нападающий «Ак Барса».

2 комментария

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ARAMIS777
Как говаривал в своё время легендарный Каспер:"В плей-офф не играют только мёртвые."
Вадим-молодец.
Надеюсь,с рукой у него будет всё в порядке.
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Олег
Ответ ARAMIS777
Как говаривал в своё время легендарный Каспер:"В плей-офф не играют только мёртвые." Вадим-молодец. Надеюсь,с рукой у него будет всё в порядке.
Согласен, в плей-офф не играют только мёртвые. Здоровье Вадиму....
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