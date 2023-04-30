Бабаев заявил, что Грицюк не останется в «Авангарде». Клуб сделал хоккеисту квалификационное предложение
«Авангард» сделал Арсению Грицюку квалификационное предложение.
Шуми Бабаев, агент нападающего, сообщил, что хоккеист не останется в составе «ястребов».
«Арсения Грицюка в «Авангарде» точно не будет. Он либо уедет в «Нью-Джерси», либо перейдет в другой клуб Континентальной хоккейной лиги.
После квалификации мы это предложение принимать не будем, и любой другой клуб может либо сделать ему предложение, либо выменять его права.
Но вариантов, что мы останемся в Омске, к сожалению, нет», – заявил Бабаев.
Ранее появилась информация о переходе Грицюка в СКА. Ожидается, что нападающий подпишет договор с петербуржским клубом на два сезона.
Не припомню, что для хоккеистов подобные истории (запрос чрезмерно больших контрактов в столь молодом возрасте) чем-то хорошим заканчивались...