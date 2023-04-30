Бабаев заявил, что Грицюк не останется в «Авангарде». Клуб сделал хоккеисту квалификационное предложение

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ ТАСС Арсений Грицюк Хоккей

«Авангард» сделал Арсению Грицюку квалификационное предложение.

Шуми Бабаев, агент нападающего, сообщил, что хоккеист не останется в составе «ястребов».

«Арсения Грицюка в «Авангарде» точно не будет. Он либо уедет в «Нью-Джерси», либо перейдет в другой клуб Континентальной хоккейной лиги.

После квалификации мы это предложение принимать не будем, и любой другой клуб может либо сделать ему предложение, либо выменять его права.

Но вариантов, что мы останемся в Омске, к сожалению, нет», – заявил Бабаев.

Ранее появилась информация о переходе Грицюка в СКА. Ожидается, что нападающий подпишет договор с петербуржским клубом на два сезона.

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4 комментария

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Zidane0907
Бабайка, езжай в Петербург слушать композицию,, Дорожная,, группы Ленинград
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Владимири Йолкиннен
Шуми... куда кончить? В Рот.... енберг.
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GoodZilla
Скатертью дорожка!!!
Не припомню, что для хоккеистов подобные истории (запрос чрезмерно больших контрактов в столь молодом возрасте) чем-то хорошим заканчивались...
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ottomann
Всё-таки лимит, это негатив , а сейчас так вообще станет еще плохо
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