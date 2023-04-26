«Авангард» готов платить Грицюку 35–40 млн рублей в год. Игрок хочет 110 млн за 2 сезона («Матч ТВ»)
«Авангард» продолжает переговоры с Арсением Грицюком о новом контракте.
Сообщалось, что агент форварда просит сумму в размере 110 млн рублей за два сезона (50+60).
По данным «Матч ТВ», «Авангард» готов платить Грицюку 35–40 млн в год.
Также клуб не видит возможности для конструктивного диалога с его агентом Шуми Бабаевым после его недавних заявлений, что осложняет ход переговоров.
В нынешнем сезоне Грицюк получал 20 млн рублей.
В 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий набрал 40 (15+25) очков, в 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.
С 1 мая Грицюк может стать ограниченно свободным агентом.
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Не такие уж и меньшие.
Если минималка в НХЛ на сезон 2022-23 - $750 тыс., даже если половину на налоги уйдет по нынешнему курсу это все равно не меньше 30. млн руб.
И это минималка.
Грицюк принадлежит "Нью Джерси", а судя по их зарплатной ведомости вряд он меньше $842 тыс. будет получать или 34 млн. руб. по нынешнему курсу.