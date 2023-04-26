«Авангард» готов платить Грицюку 35–40 млн рублей в год. Игрок хочет 110 млн за 2 сезона («Матч ТВ»)

«Авангард» продолжает переговоры с Арсением Грицюком о новом контракте.

Сообщалось, что агент форварда просит сумму в размере 110 млн рублей за два сезона (50+60).

По данным «Матч ТВ», « » готов платить 35–40 млн в год.

Также клуб не видит возможности для конструктивного диалога с его агентом Шуми Бабаевым после его недавних заявлений, что осложняет ход переговоров.

В нынешнем сезоне Грицюк получал 20 млн рублей.

В 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий набрал 40 (15+25) очков, в 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.

С 1 мая Грицюк может стать ограниченно свободным агентом.