«Авангард» готов платить Грицюку 35–40 млн рублей в год. Игрок хочет 110 млн за 2 сезона («Матч ТВ»)

Теги Авангард КХЛ Арсений Грицюк деньги Хоккей

«Авангард» продолжает переговоры с Арсением Грицюком о новом контракте.

Сообщалось, что агент форварда просит сумму в размере 110 млн рублей за два сезона (50+60).

По данным «Матч ТВ», «Авангард» готов платить Грицюку 35–40 млн в год.

Также клуб не видит возможности для конструктивного диалога с его агентом Шуми Бабаевым после его недавних заявлений, что осложняет ход переговоров.

В нынешнем сезоне Грицюк получал 20 млн рублей.

В 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий набрал 40 (15+25) очков, в 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.

С 1 мая Грицюк может стать ограниченно свободным агентом.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GoodZilla
С такими запросами пусть в НХЛ едет!!! Обдирать родной клуб не нужно! Не играет он на 50-60 лямов! Статистика неплохая, но сезон прям тяжело ему давался этот, видно было... Сильно выпадал, особенно с плей-офф с АкБарсом
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Травницкий
опять Бабаев воду мутит. игрок растёт, развивается, но агент хочет денег сорвать по максимуму. в итоге сорвёт игрока с места, в КХЛ за такие деньги надо тащить, а он пока не готов. Про НХЛ я вообще молчу. Так никто с ним возится не будет.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Ну тогда в НХЛ, за 35-30 млн. И то если в АХЛ не отправят.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Таких денег он не стоит, а этот бабай пусть идет лесом с хотелками
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Juniorovich
Игрок, который вообще ничем не выделяется, хочет такие бабки, офигеть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Сергей Громенко
Агенты рулят ситуацией. Мнение игрока не учитывается. У игрока может и есть желание остаться в клубе, но деньги хочет агент. Чем выше контракт, тем больше заработает "хозяин".
Чем выше контракт, тем больше заработает игрок.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
арегон
Ответ GoodZilla
С такими запросами пусть в НХЛ едет!!! Обдирать родной клуб не нужно! Не играет он на 50-60 лямов! Статистика неплохая, но сезон прям тяжело ему давался этот, видно было... Сильно выпадал, особенно с плей-офф с АкБарсом
Через год вернётся из НХЛ и будет в КХЛ за 10-15 играть😁 потому что потом ни кто больше не даст)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Дмитрий Травницкий
опять Бабаев воду мутит. игрок растёт, развивается, но агент хочет денег сорвать по максимуму. в итоге сорвёт игрока с места, в КХЛ за такие деньги надо тащить, а он пока не готов. Про НХЛ я вообще молчу. Так никто с ним возится не будет.
Денег хочет сорвать игрок.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Ответ каток Третьяка
гриц отличный хоккеист, но пока не стоит таких денег каких просят... ему надо решать, либо он с родным клубом на 40 лямов, либо в НХЛ на меньшие деньги и в более сложные условия...
либо в НХЛ на меньшие деньги и в более сложные условия...
_______________________
Не такие уж и меньшие.
Если минималка в НХЛ на сезон 2022-23 - $750 тыс., даже если половину на налоги уйдет по нынешнему курсу это все равно не меньше 30. млн руб.
И это минималка.
Грицюк принадлежит "Нью Джерси", а судя по их зарплатной ведомости вряд он меньше $842 тыс. будет получать или 34 млн. руб. по нынешнему курсу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Травницкий
Ответ гилберт
Чем выше контракт, тем больше заработает игрок.
больше заработают и агент и игрок. только игрок в случае провала рискует своей карьерой, а агент ни чем не рискует. даже наоборот,способность выбить максимально большой контракт говорит о уровне квалификации и привлекает новых клиентов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Громенко
Ответ гилберт
Чем выше контракт, тем больше заработает игрок.
А кто с этим спорит? Безусловно игрок заработает. А ты в курсе сколько от этого срубит агент?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy
Ответ Сергей Громенко
Агенты рулят ситуацией. Мнение игрока не учитывается. У игрока может и есть желание остаться в клубе, но деньги хочет агент. Чем выше контракт, тем больше заработает "хозяин".
Да да игрок не в коем случае не хочет много бабла, это все агенты)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Щенников
Ответ GoodZilla
С такими запросами пусть в НХЛ едет!!! Обдирать родной клуб не нужно! Не играет он на 50-60 лямов! Статистика неплохая, но сезон прям тяжело ему давался этот, видно было... Сильно выпадал, особенно с плей-офф с АкБарсом
Я не давно зашёл к начальнику на работе и задал вопрос почему вы нам водителем троллейбуса платите 40 т руб нельзя ли добавить до 41 хотя бы аон мне отвечает ну и запросы у тебя ты что говорит родное депо решил ободрать сукин сын не на рабатываешь ты на40т . А статистика у меня не плохая 25 лет без аварий последние годы даются тяжело это видно я ему ещё про грицюка сказал что ему готовы платить а мне вы не готовы короче он меня послал козёл кривоногий
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rialto
Ротенберг уже готовит чековую книжку)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy
Рас платят такое бабло надо требовать.Молодей Грицук.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
каток Третьяка
гриц отличный хоккеист, но пока не стоит таких денег каких просят... ему надо решать, либо он с родным клубом на 40 лямов, либо в НХЛ на меньшие деньги и в более сложные условия...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Чачило
Если все так, то с такими запросами Аванграду с ним не попути.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий