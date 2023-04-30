СКА выменяет Грицюка у «Авангарда», отдав Моисеева с 0+1 в 22 играх в сезоне (Дмитрий Ерыкалов)

Теги Авангард СКА возможные переходы Антон Курьянов КХЛ Данила Моисеев Арсений Грицюк Хоккей

СКА выменяет права на Арсения Грицюка у «Авангарда», отдав Данилу Моисеева.

30 апреля у 22-летнего нападающего истекает действие контракта с «Авангардом».

О новом соглашении омский клуб и хоккеист с агентом Шуми Бабаевым договориться не могут. 

Так как форвард станет ограниченно свободным агентом, СКА нужно будет предоставить «Авангарду» компенсацию за переход прав. 

«Арсений Грицюк не просто уходит из «Авангарда», а уходит в СКА. Там еще и компенсация, если Антон Курьянов ничего не переиграет, довольно своеобразная: Данила Моисеев. Ну хоть не Артем Швец-Роговой.

Оглушительный провал переговорного процесса», – написал журналист Дмитрий Ерыкалов в своем телеграм-канале. 

24-летний Моисеев в минувшем сезоне набрал 1 (0+1) очко в 22 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

Ранее сообщалось, что «Авангард» предлагает Грицюку договор с окладом 35-40 миллионов рублей в год. Сторона игрока настаивает на зарплате в размере в размере 110 млн рублей за два сезона (50+60).

В нынешнем сезоне Грицюк получал 20 млн рублей.

Нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.

В НХЛ Грицюк задрафтован «Нью-Джерси». «Девилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

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13 комментариев

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newyork13
Еще один стстемообразующий игрок)))
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Rudenzik
Гениальный обмен
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Ыжык
Чёт в прошлом году, когда права на Ткачева за рубль продали , не было разговоров про оглушительный провал.
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Enich
Кручу-верчу на… хочу:)))
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Олег
Обмен что надо. 👍🤣🤣🤣🤣🤣
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akuna
Кто бы сомневался. Старый-добрый Омск вернулся.
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Персональные данные Номер 67327384
СКА - короли регулярки. Под это и комплектация
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cnfc
Это он из Казахстана так все знает?
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AERN
ахаха ну и равноценный обмен.
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