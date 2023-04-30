СКА выменяет Грицюка у «Авангарда», отдав Моисеева с 0+1 в 22 играх в сезоне (Дмитрий Ерыкалов)

СКА выменяет права на Арсения Грицюка у «Авангарда», отдав Данилу Моисеева.

30 апреля у 22-летнего нападающего истекает действие контракта с «Авангардом».

О новом соглашении омский клуб и хоккеист с агентом Шуми Бабаевым договориться не могут.

Так как форвард станет ограниченно свободным агентом, СКА нужно будет предоставить «Авангарду» компенсацию за переход прав.

« не просто уходит из « », а уходит в . Там еще и компенсация, если Антон Курьянов ничего не переиграет, довольно своеобразная: . Ну хоть не Артем Швец-Роговой.

Оглушительный провал переговорного процесса», – написал журналист Дмитрий Ерыкалов в своем телеграм-канале.

24-летний Моисеев в минувшем сезоне набрал 1 (0+1) очко в 22 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Авангард» предлагает Грицюку договор с окладом 35-40 миллионов рублей в год. Сторона игрока настаивает на зарплате в размере в размере 110 млн рублей за два сезона (50+60).

В нынешнем сезоне Грицюк получал 20 млн рублей.

Нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.

В НХЛ Грицюк задрафтован «Нью-Джерси». «Девилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.