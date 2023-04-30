СКА выменяет Грицюка у «Авангарда», отдав Моисеева с 0+1 в 22 играх в сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
СКА выменяет права на Арсения Грицюка у «Авангарда», отдав Данилу Моисеева.
30 апреля у 22-летнего нападающего истекает действие контракта с «Авангардом».
О новом соглашении омский клуб и хоккеист с агентом Шуми Бабаевым договориться не могут.
Так как форвард станет ограниченно свободным агентом, СКА нужно будет предоставить «Авангарду» компенсацию за переход прав.
«Арсений Грицюк не просто уходит из «Авангарда», а уходит в СКА. Там еще и компенсация, если Антон Курьянов ничего не переиграет, довольно своеобразная: Данила Моисеев. Ну хоть не Артем Швец-Роговой.
Оглушительный провал переговорного процесса», – написал журналист Дмитрий Ерыкалов в своем телеграм-канале.
24-летний Моисеев в минувшем сезоне набрал 1 (0+1) очко в 22 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Ранее сообщалось, что «Авангард» предлагает Грицюку договор с окладом 35-40 миллионов рублей в год. Сторона игрока настаивает на зарплате в размере в размере 110 млн рублей за два сезона (50+60).
В нынешнем сезоне Грицюк получал 20 млн рублей.
Нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.
В НХЛ Грицюк задрафтован «Нью-Джерси». «Девилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.
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