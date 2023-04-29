Ротенберг о турне «России 25»: «Это хорошая проверка. Делаем все, чтобы сборная во всеоружии вернулась на международную арену и обыгрывала любую команду»

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Роман Ротенберг рассказал о подготовке команды «Россия 25».

Команда проводит тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к майскому турне. 2 мая «Россия 25» сыграет со сборной Беларуси. 

– Мы провели хорошие сборы, все игроки в хорошем физическом и моральном состоянии, с хорошим настроением. Все отработали очень здорово, полная самоотдача. Были хорошие уроки теории, мы отточили тактику, физику.

Завтра команда восстанавливается, и мы полетим в Челябинск. Здорово, что удалось собраться в таком составе. Все приехали в сборную с большим желанием. У всех горят глаза. Ребята показывают, что для них честь играть за сборную страны. Это совершенно другой уровень.

У сборной Беларуси сильнейший тренерский штаб. Белорусов возглавил Дмитрий Квартальнов. Он был одним из лучших специалистов в КХЛ, был основателем системы ЦСКА. Нас ждут серьезные игры. Белорусы выиграли Кубок Первого канала. Здесь будут игры очень высокого международного уровня.

Казахстан тоже готовится к чемпионату мира. Для нас это будет хорошей проверкой. Мы делаем все, чтобы наша сборная во всеоружии вернулась на международную арену и обыгрывала любую команду. Это наша цель. Нас ждут полные трибуны, огромный ажиотаж. Хотим, чтобы как можно больше мальчишек влюбилось в хоккей походу нашего турне.

– Окончательный ли состав? Будете смотреть кого-то из «Ак Барса» и ЦСКА?

– Давайте посмотрим сегодняшнюю игру. Только СКА сыграл 95 игр в сезоне с учетом предсезонки, регулярки и плей-офф, это рекорд за всю историю клуба. У ребят много травм, к сожалению. Серьезный график, ребята жертвуют собой, не видят жизни и семей. Тренеры тоже почти не бывают дома, все живут командой. Будем общаться, кто в каком состоянии. Будем работать по ситуации.

– Были игроки, которых хотели видеть, но они отказались?

– Да, они не смогли приехать по состоянию здоровья. Много травм во всех клубах. 95 игр и Матч звезд, Кубок Первого канала, плюс девять игр сейчас – это очень серьезный график. Каждому игроку нужно готовиться, а легче не будет. Надо готовиться дальше. Сейчас задача – показать яркий хоккей и порадовать болельщиков победами.

– Обсуждался ли вариант приглашения кого-то из НХЛ?

– Кузьменко сейчас тяжело пригласить, он где-то в Бразилии. Он не долетит, даже если захочет. Конечно, у всех очень серьезный сезон. Нужно, чтобы ребята приехали на сбор без травм, – сказал главный тренер «России 25».

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7 комментариев

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Ми Ша
Будет и будет, чего трубить на каждом углу. Надоел. Занимайся делом, люди сами увидят и оценят
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catcher69
parole parole parole...
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GM Partizan
Миллионы телезрителей в Северной Америке, без раздумий переключат каналы с унылого кубка Стенли на нашу зарубу !!!
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kso77
Йося если госструтуры Газпром , Лукойл помогать не будут , сборная ничего выигрывать не будет , пойми место сборной России на международной арене , с5-8...
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sadam-kzn
Урфин Джус блин
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Персональные данные Номер 67327384
Видно, что мальчик книги в детстве не читал: ни одной сформулированной мысли, одни лозунги
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Олег
Ответ sadam-kzn
Урфин Джус блин
Скорее, Ганс Кристиан Андерсон.
СКАЗОЧНИК 😂....
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