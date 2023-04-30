Купер о вылете «Тампы» в 1-м раунде: «Неприятно, отвыкли от таких ощущений. До этого мы ни разу не проиграли на Востоке после 2019 года»

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Джон Купер Хоккей

Джон Купер высказался о вылете «Тампы» в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Лайтнинг» завершили выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв «Торонто» в первом раунде (2-4, 1:2 ОТ в шестой игре). 

«Тампа» вылетела в первом раунде впервые с 2019 года. В трех предыдущих плей-офф клуб доходил до финала и дважды выиграл Кубок Стэнли.

«До этого команда не проиграла ни одной серии на Востоке после 2019 года. Сейчас 2023-й. Мы отвыкли от таких ощущений. Я не знаю, не могу подобрать слово. Это просто неприятно.

В какой-то момент это происходит, так уж сложилось. У «Торонто» ранее были неудачи в плей-офф, они были намерены прервать эту полосу.

Просто неприятно, что это произошло в серии против нас», – сказал главный тренер «Тампы». 

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4 комментария

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мистик
Без истерики нормально высказал что случилось в плей офф,так бывает,все нормально в следующем сезоне будет мотивация
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змей вагиныч
Очевидно, не хватило исполнительского мастерства. Все-таки победный гол Тавераса это олицетворение всей серии, когда индивидуальные навыки атакующих сильнее обороняющихся. Тампа так не умеет
+1
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посмотрел 801 игру нхл
Этот Торонто судя по всему и на КС может замахнуться. Отличная банда собралась
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