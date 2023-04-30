У «Тампы» 5 поражений подряд в овертаймах матчей плей-офф НХЛ.

«Лайтнинг» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив « » (2-4, 1:2 ОТ в шестом матче).

«Молнии» проиграли 5 подряд овертаймов в матчах плей-офф. В прошлом году было 2 таких поражения в финале от «Колорадо» (2-4), в серии с «Торонто» в этом году были проиграны 3 матча.

При этом всех случаях игра завершалась в первом дополнительном периоде. Трижды соперники забивали в первые 5 минут.