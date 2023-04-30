У «Тампы» 5 поражений подряд в овертаймах матчей плей-офф

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

У «Тампы» 5 поражений подряд в овертаймах матчей плей-офф НХЛ.

«Лайтнинг» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Торонто» (2-4, 1:2 ОТ в шестом матче). 

«Молнии» проиграли 5 подряд овертаймов в матчах плей-офф. В прошлом году было 2 таких поражения в финале от «Колорадо» (2-4), в серии с «Торонто» в этом году были проиграны 3 матча. 

При этом всех случаях игра завершалась в первом дополнительном периоде. Трижды соперники забивали в первые 5 минут. 

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1 комментарий

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bestttttttofthebest
Дубки из Торонто молодцы! Выбили тампонов
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