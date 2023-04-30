Григоренко об MVP плей-офф: «Многие в ЦСКА заслужили этот приз, спасали команду весь сезон»

Михаил Григоренко считает, что приз MVP плей-офф заслужили многие игроки ЦСКА.

Форвард армейцев признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира – 25 (12+13) очков в 27 матчах.

«Эмоционально было тяжело, очень много решающих игр, где мы были прижаты к стенке, где на протяжении всего плей-офф преодолевали и себя, и соперника. Очень много факторов складывалось не в нашу пользу, но все ребята – молодцы, проявили характер. За весь плей-офф разные игроки себя показывали, демонстрировали свою лучшую игру. У нас была взаимозаменяемость, все – молодцы.

В седьмом матче финала, хоть и уступали, но не опустили руки, понимали, что будут моменты. В этот раз получилось реализовать. Все старались, работали, был хороший настрой. Конечно, разные мысли закрадываются, но продолжали верить на протяжении всей игры.

Приятно стать MVP плей-офф, но очень многие ребята приз этот заслужили, спасали команду в разных ситуациях весь сезон. В этой команде не получается выделить одного игрока, так посчастливилось, что меня выбрали.

Думаю, можно было дать любому, все были бы рады и все было бы честно. Мы поэтому и выиграли , потому что у нас много ребят, которые себя очень хорошо проявили в плей-офф. У одного игра не идет – другие забивают, это очень здорово», – сказал нападающий .