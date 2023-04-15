Григоренко о финале с «Ак Барсом»: «Казанцы играют в обороне строго, хоккей Билялетдинова все прекрасно знают. Непростая серия будет»

Михаил Григоренко высказался перед стартом серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса».

«Мы немножко восстановились, побыли дома с семьей, близкими, хорошо, что не довели дело до семи игр. Дополнительный отдых пойдет на пользу.

« » – хорошая, опытная команда, смена главного тренера посреди сезона определенно встряхнула ее. Непростая серия будет. Казанцы играют в обороне строго, хоккей все прекрасно знают.

В финале удобных соперников не бывает, остались две команды, которые прошли самый долгий и серьезный путь. Легких финалов не бывает ни для кого.

Все зависит от развития конкретного матча, личных ошибок, игры вратарей, дисциплины, удалений. Матч на матч не приходится. Все играют на результат», – сказал нападающий ЦСКА Григоренко.