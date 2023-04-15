Григоренко о финале с «Ак Барсом»: «Казанцы играют в обороне строго, хоккей Билялетдинова все прекрасно знают. Непростая серия будет»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Хоккей

Михаил Григоренко высказался перед стартом серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса».

«Мы немножко восстановились, побыли дома с семьей, близкими, хорошо, что не довели дело до семи игр. Дополнительный отдых пойдет на пользу.

«Ак Барс» – хорошая, опытная команда, смена главного тренера посреди сезона определенно встряхнула ее. Непростая серия будет. Казанцы играют в обороне строго, хоккей Билялетдинова все прекрасно знают.

В финале удобных соперников не бывает, остались две команды, которые прошли самый долгий и серьезный путь. Легких финалов не бывает ни для кого.

Все зависит от развития конкретного матча, личных ошибок, игры вратарей, дисциплины, удалений. Матч на матч не приходится. Все играют на результат», – сказал нападающий ЦСКА Григоренко.

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