Вратарь сборной Индонезии Адель Хабибуллин: «Николай Хабибулин – мой кумир, я и 35-й номер его взял. Мы не родственники»

Вратарь сборной Индонезии Адель Хабибуллин: Николай Хабибулин – мой кумир.

Вратарь сборной Индонезии Адель Хабибуллин назвал бывшего вратаря сборной России и клубов НХЛ Николая Хабибулина своим кумиром.

«У меня есть кумир, это вратарь Николай Хабибулин. У меня тоже такая фамилия, но мы не родственники. Я взял и его номер – 35. Он был моим кумиром, самым главным.

Мне 21 год, я начинал в «Ак Барсе », потом был в «Нефтехимике », затем перешел в «Сочи », откуда тоже потом ушел. В России особо ничего не выигрывал, пару лет был первым-вторым вратарем, а в остальных сезонах только вторым или третьим», – рассказал Хабибуллин.

Летом 2025 года парламент Индонезии одобрил предоставление гражданства четырем российским хоккеистам, чтобы они смогли усилить национальную сборную.

Хабибуллин, Савелий Молчанов, а также играющие тренеры Евгений Нурисламов и Артем Безруков присоединились к сборной Индонезии в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, подписанного с Россией в июне 2025 года.