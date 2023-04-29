ЦСКА выиграл три 7-матчевые серии в плей-офф. 27 матчей – это самый длинный путь к Кубку Гагарина в истории

ЦСКА сыграл 27 матчей в плей-офф – это самый длинный путь к Кубку Гагарина в истории.

Команда тренера победила «Ак Барс» (3:2) в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии со счетом 4-3.

ЦСКА потребовалось провести семь матчей в трех сериях из четырех в нынешнем розыгрыше плей-офф.

В первом раунде московская команда обыграла «Северсталь» (4-3 в серии), во втором раунде ЦСКА выиграл у «Локомотива» (4-3 в серии).

В финале Западной конференции сыграл шесть матчей со СКА (4-2 в серии).