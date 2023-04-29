ЦСКА выиграл три 7-матчевые серии в плей-офф. 27 матчей – это самый длинный путь к Кубку Гагарина в истории

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

ЦСКА сыграл 27 матчей в плей-офф – это самый длинный путь к Кубку Гагарина в истории.

Команда тренера Сергея Федорова победила «Ак Барс» (3:2) в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии со счетом 4-3.

ЦСКА потребовалось провести семь матчей в трех сериях из четырех в нынешнем розыгрыше плей-офф.

В первом раунде московская команда обыграла «Северсталь» (4-3 в серии), во втором раунде ЦСКА выиграл у «Локомотива» (4-3 в серии).

В финале Западной конференции ЦСКА сыграл шесть матчей со СКА (4-2 в серии).

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23 комментария

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Огюст
Удивляюсь физическому состоянию игроков Цска -провести столько семиматчевых игр и так отыграть в седьмом матче финала победно с такой самоотдачей а иначе и не победить было - Молодцы Мужики !
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Кеша
Ответ Мадина Уйгурова
какое нытье. мне фиолетово на колхоз, я не в России живу и смотрю НХЛ) а вот вам и остаётся что плакать только между сменами на заводе
Ой ты какая богатая из Казахстана . Вы сначала интернет себе сделайте человеческий . То то я смотрю не вытащить тебя с российского ресурса .
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Кеша
Это самый длинный путь в истории Кубка Гагарина - Центральный спортивный клуб Армии - единственный клуб в стране , не реплика , не фантазия , не игрушка в чьих то руках! Это настоящий профессиональный , легендарный с выдающейся историей клуб страны ! Молодцы!
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*BG*
Парни - красавцы! Слов нет. Такой путь прошли.
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Vagner01
Ответ Мадина Уйгурова
ага, сначала весь советский союз работал на ЦСКА, потом пришлось просить деньги Роснефти чтоб клуб не загнулся. не игрушка ну ну))
Да да мы это слышали! Ваше нытье бесценно! Продолжайте!
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Rialto 82
Ответ Кеша
Это самый длинный путь в истории Кубка Гагарина - Центральный спортивный клуб Армии - единственный клуб в стране , не реплика , не фантазия , не игрушка в чьих то руках! Это настоящий профессиональный , легендарный с выдающейся историей клуб страны ! Молодцы!
Ой хватит, не приди в свое время Тихонов к Путину на поклон, и не назначь тот спонсора, играл бы сейчас Центральный клуп в вхл
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KRAN
Не надеялся, очень уж тяжело в последних играх выглядели, но шаманство дяди Сережи сильнее опыта Билла оказалось.
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Мустафа Моисеич Дупло
Фёдоров либо знает неведомые другим истины про седьмые матчи , либо заключил сделку с дьяволом. Я раньше списывал это на везение, но 5 серий это перебор для фортуны.
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Vagner01
Ответ Кеша
Страдания и нытье слышно даже в Москве . Сейчас еще зайдут болельщики реплики кинуть яда .
Ла пусть ноют! Так победа даже слаще! С победой!
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Vagner01
Ответ Мадина Уйгурова
какое нытье. мне фиолетово на колхоз, я не в России живу и смотрю НХЛ) а вот вам и остаётся что плакать только между сменами на заводе
Ну так и смотри свой НХЛ и сюда не лезь! Мне на НХЛ фиолетово!
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snipe
Ответ Кеша
Это самый длинный путь в истории Кубка Гагарина - Центральный спортивный клуб Армии - единственный клуб в стране , не реплика , не фантазия , не игрушка в чьих то руках! Это настоящий профессиональный , легендарный с выдающейся историей клуб страны ! Молодцы!
Ага, особенно когда с пингвинами на груди играли!
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Кеша
Ответ Vagner01
Да да мы это слышали! Ваше нытье бесценно! Продолжайте!
Страдания и нытье слышно даже в Москве . Сейчас еще зайдут болельщики реплики кинуть яда .
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Booligan
В НХЛ вроде никто за 100 лет не играл 27 игр с кубком
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artistry
Сегодня всё четко играли и заслуженно победили, дважды волевая победа. и тем ценнее этот Кубок Гагарина!
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ottomann
Вот и все разговоры , про измотать, длинные серии, тяжёлые соперники, у ЦСКА не меньше 6 матчей в каждой серии и берут кубок .

Поздравляю, хоть и я за Локо
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Russ Ivan
Заслужили парняги и особенно Серёня Фёдоров! Поздравления ЦСКА от КБ!
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Vagner01
Команда династия! Как же я рад что 30 лет с ними!
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Кавабунга Шреддоголовый
Это, конечно, круто. Только 1 матч не сыграли, почти максимум.
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srs
4 раунда на классе... хотя буки сопротивлялись достойно. Федс конечно справился блестяще
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