Президент КХЛ Морозов: «Прошлые годы у нас были сложные. Сейчас рады, что ничего не мешает, можем провести полноценный сезон»
Президент КХЛ Алексей Морозов доволен сезоном-2022/23.
«Мы рады этому сезону, прошлые годы у нас были сложные. Сейчас мы рады, что ничего не мешает, можем провести полноценный сезон. У нас самое большое количество болельщиков на матчах. Это совместная работа болельщиков и клубов, спасибо зрителям.
У нас все серии очень хорошие, какие‑то новые интриги появлялись, каждая игра понравилась каждому, думаю», – сказал Морозов.
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