Президент КХЛ Морозов: «Прошлые годы у нас были сложные. Сейчас рады, что ничего не мешает, можем провести полноценный сезон»

Теги Алексей Морозов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов доволен сезоном-2022/23.

«Мы рады этому сезону, прошлые годы у нас были сложные. Сейчас мы рады, что ничего не мешает, можем провести полноценный сезон. У нас самое большое количество болельщиков на матчах. Это совместная работа болельщиков и клубов, спасибо зрителям.

У нас все серии очень хорошие, какие‑то новые интриги появлялись, каждая игра понравилась каждому, думаю», – сказал Морозов.

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