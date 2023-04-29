Президент КХЛ Морозов: «Прошлые годы у нас были сложные. Сейчас рады, что ничего не мешает, можем провести полноценный сезон»

Президент КХЛ Алексей Морозов доволен сезоном-2022/23.

«Мы рады этому сезону, прошлые годы у нас были сложные. Сейчас мы рады, что ничего не мешает, можем провести полноценный сезон. У нас самое большое количество болельщиков на матчах. Это совместная работа болельщиков и клубов, спасибо зрителям.

У нас все серии очень хорошие, какие‑то новые интриги появлялись, каждая игра понравилась каждому, думаю», – сказал .