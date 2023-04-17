Морозов о перекрестном плей-офф: «Если бы формула работала в этом сезоне, то СКА полетел бы к «Адмиралу» во втором раунде. Интересно?»

Президент КХЛ Алексей Морозов ожидает интересные матчи в случае введения перекрестного плей-офф.

– Когда на совещании руководителей клубов голосовали по схеме перекрестного плей-офф, то «за» высказались 13 клубов, а «против» – восемь. Какие у них были аргументы?

– У всех было разное мнение. Те, кто против – они считают, что будут долгие перелеты, а это приведет к дополнительным финансовым затратам.

У каждого клуба есть свое видение этой ситуации. Но большинство высказалось «за», потому что люди хотят что-то новое, интересное.

Такое предложение внесли, мы его обсудили и приняли. А почему нет? Давайте попробуем. Нас могут ждать новые интересные противостояния.

А вдруг в финале Кубка Гагарина сойдутся две восточные команды? Ну или два клуба с Запада. Болельщикам должна эта идея зайти.

Им будет удобно ездить между городами во время финала, если встретятся два клуба из одной конференции.

– Да, ведь между Москвой и Петербургом ходят «Сапсаны».

– Не обязательно, что финал будет именно таким.

А вы заметили, что если бы новая формула работала в этом сезоне, то во втором раунде полетел бы во Владивосток к « »? Как вам? Интересно?

– А если бы в первый раунд попадали 16 лучших клубов по таблице, то в плей-офф вошел «Трактор», но за бортом осталось минское «Динамо».

– Ну, это совсем другое. Мы эту формулу не обсуждали. Но согласовали и приняли модель, по которой будем играть в следующем сезоне, – сказал президент лиги.

Перекрестный плей-офф, 68 игр в регулярке, все командные бонусы под потолком зарплат. Итоги совета директоров КХЛ