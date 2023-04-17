Морозов о перекрестном плей-офф: «Если бы формула работала в этом сезоне, то СКА полетел бы к «Адмиралу» во втором раунде. Интересно?»

Теги СКА Алексей Морозов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Матч ТВ Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов ожидает интересные матчи в случае введения перекрестного плей-офф.

– Когда на совещании руководителей клубов КХЛ голосовали по схеме перекрестного плей-офф, то «за» высказались 13 клубов, а «против» – восемь. Какие у них были аргументы?

– У всех было разное мнение. Те, кто против – они считают, что будут долгие перелеты, а это приведет к дополнительным финансовым затратам.

У каждого клуба есть свое видение этой ситуации. Но большинство высказалось «за», потому что люди хотят что-то новое, интересное.

Такое предложение внесли, мы его обсудили и приняли. А почему нет? Давайте попробуем. Нас могут ждать новые интересные противостояния.

А вдруг в финале Кубка Гагарина сойдутся две восточные команды? Ну или два клуба с Запада. Болельщикам должна эта идея зайти.

Им будет удобно ездить между городами во время финала, если встретятся два клуба из одной конференции.

– Да, ведь между Москвой и Петербургом ходят «Сапсаны».

– Не обязательно, что финал будет именно таким.

А вы заметили, что если бы новая формула работала в этом сезоне, то СКА во втором раунде полетел бы во Владивосток к «Адмиралу»? Как вам? Интересно?

– А если бы в первый раунд попадали 16 лучших клубов по таблице, то в плей-офф вошел «Трактор», но за бортом осталось минское «Динамо».

– Ну, это совсем другое. Мы эту формулу не обсуждали. Но согласовали и приняли модель, по которой будем играть в следующем сезоне, – сказал президент лиги.

Перекрестный плей-офф, 68 игр в регулярке, все командные бонусы под потолком зарплат. Итоги совета директоров КХЛ

24 комментария

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Rishat Ganiev
очень даже интересно. учитывая как Адмирал выглядел в этом плей-офф, то питерцы вполне могли и отлететь вообще
+48
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Sanan1908
Что за логика вообще такая?! раз летать далеко, то вообще уберите тогда клубов из Сибири и Владивостока , пусть играют только московские, Питерские и казанские. Бедная ска летать далеко 🤦🏻‍♂️
+47
-2
+45
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guizzy
и учитывая как и от кого вылетел Адмирал, то в этом году они могли бы выкинуть СКА из ПО в первом же раунде )
+25
-1
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Pasta
То есть Ак Барс должен постоянно тягаться с другими восточными историческими грандами(Авангард, Салават, Магнитка) и должен постоянно летать "в далекие места", например к Адмиралу, а на Западе два жирных мешках в лице ЦСКА и СКА пусть комфортно играют в центральной части России, далеко не летая и вынося всех и вся, стабильно играя в финале конференции между собой. Ну это "справедливо" и "сбалансированно".
Собственно это всегда в КХЛ и напрягало, что почти все ТОП-команды Российского Чемпионата оказались "на Востоке", а на Западе в то время был лишь Локомотив и все... ЦСКА поднялось до топа за счет безумного бабла лишь после образования КХЛ, до этого их успехи были в далеком прошлом + у них была "своя специфика" призывная, а СКА вообще никогда ничего до образования КХЛ не мог... То есть на момент образования КХЛ, тупо всех топов российских засунули на Восток, кроме Локомотива... Ну отлично. А теперь Запад превратился просто в песочницу, где 2 мешка унижают остальных, а потом ЦСКА стабильно нагибает СКА(а вот это кстати приятно, ибо Вротенберг должен страдать).
+14
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йозе марино
рома бы изнылся весь, конечно интересно)
+13
-1
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Melnikov1968
Конечно, интересно. Очень приятно было бы посмотреть на постную физиономию сынка, когда морячки укатали бы жирных котов в пяти матчах. А он бы рассказывал про свою систему и как Ларионов брал у него уроки тренерского мастерства.
+8
-1
+7
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продавец-пипец
А при чем здесь " интересно" или нет???Есть спортивный принцип!Попал на "Адмирал"- играешь с ним!!!Попал на Кунь-лунь, лупись с китайцами!!Морозов!Тыдурак????
+6
-2
+4
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gombocrew
Интересно? Да!
Финансовые затраты? Не смешите, один-два раза слетать во Владик для условных СКА и ЦСКА в плане затрат это капля в море
+4
-1
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Klinsmann32
Ответ Pasta
То есть Ак Барс должен постоянно тягаться с другими восточными историческими грандами(Авангард, Салават, Магнитка) и должен постоянно летать "в далекие места", например к Адмиралу, а на Западе два жирных мешках в лице ЦСКА и СКА пусть комфортно играют в центральной части России, далеко не летая и вынося всех и вся, стабильно играя в финале конференции между собой. Ну это "справедливо" и "сбалансированно". Собственно это всегда в КХЛ и напрягало, что почти все ТОП-команды Российского Чемпионата оказались "на Востоке", а на Западе в то время был лишь Локомотив и все... ЦСКА поднялось до топа за счет безумного бабла лишь после образования КХЛ, до этого их успехи были в далеком прошлом + у них была "своя специфика" призывная, а СКА вообще никогда ничего до образования КХЛ не мог... То есть на момент образования КХЛ, тупо всех топов российских засунули на Восток, кроме Локомотива... Ну отлично. А теперь Запад превратился просто в песочницу, где 2 мешка унижают остальных, а потом ЦСКА стабильно нагибает СКА(а вот это кстати приятно, ибо Вротенберг должен страдать).
я помню как ска Новокузнецке 13-0 попадал и как их Ишматов чудом от вылета спас
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несахар
многие болельщики хотели бы видеть перекрестный плей офф
одни и те же пары уже надоели
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dosatuy
Тогда СКА вылетел бы ещё до финала конференции
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Великий Кукурузо
так для этого и хотят со второго тура перекрестку делать,чтобы на ДВ не летать😬
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Михаил Курилов
Ответ Pasta
То есть Ак Барс должен постоянно тягаться с другими восточными историческими грандами(Авангард, Салават, Магнитка) и должен постоянно летать "в далекие места", например к Адмиралу, а на Западе два жирных мешках в лице ЦСКА и СКА пусть комфортно играют в центральной части России, далеко не летая и вынося всех и вся, стабильно играя в финале конференции между собой. Ну это "справедливо" и "сбалансированно". Собственно это всегда в КХЛ и напрягало, что почти все ТОП-команды Российского Чемпионата оказались "на Востоке", а на Западе в то время был лишь Локомотив и все... ЦСКА поднялось до топа за счет безумного бабла лишь после образования КХЛ, до этого их успехи были в далеком прошлом + у них была "своя специфика" призывная, а СКА вообще никогда ничего до образования КХЛ не мог... То есть на момент образования КХЛ, тупо всех топов российских засунули на Восток, кроме Локомотива... Ну отлично. А теперь Запад превратился просто в песочницу, где 2 мешка унижают остальных, а потом ЦСКА стабильно нагибает СКА(а вот это кстати приятно, ибо Вротенберг должен страдать).
Где топы на Востоке ? - одно дно бьется с другим дном. Барсы чуть сильнее и все.
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Игорь Иванов
Ответ Pasta
То есть Ак Барс должен постоянно тягаться с другими восточными историческими грандами(Авангард, Салават, Магнитка) и должен постоянно летать "в далекие места", например к Адмиралу, а на Западе два жирных мешках в лице ЦСКА и СКА пусть комфортно играют в центральной части России, далеко не летая и вынося всех и вся, стабильно играя в финале конференции между собой. Ну это "справедливо" и "сбалансированно". Собственно это всегда в КХЛ и напрягало, что почти все ТОП-команды Российского Чемпионата оказались "на Востоке", а на Западе в то время был лишь Локомотив и все... ЦСКА поднялось до топа за счет безумного бабла лишь после образования КХЛ, до этого их успехи были в далеком прошлом + у них была "своя специфика" призывная, а СКА вообще никогда ничего до образования КХЛ не мог... То есть на момент образования КХЛ, тупо всех топов российских засунули на Восток, кроме Локомотива... Ну отлично. А теперь Запад превратился просто в песочницу, где 2 мешка унижают остальных, а потом ЦСКА стабильно нагибает СКА(а вот это кстати приятно, ибо Вротенберг должен страдать).
А Ак Барс, Авангард, не денежные мешки? Или это другое?
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Михаил Барвинский
Ответ несахар
так вот почему не хотят вводить перекрестный плей офф потому что ска будет неудобно летать во владивосток
Только дошло!??......
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Russel130013
Ответ Sanan1908
Что за логика вообще такая?! раз летать далеко, то вообще уберите тогда клубов из Сибири и Владивостока , пусть играют только московские, Питерские и казанские. Бедная ска летать далеко 🤦🏻‍♂️
а если посмотреть на карту страны, то запад на маленьком таком пятачке! и летать ему на восток в основной своей массе не дольше чем Ак Барсу. можно конечно сочи и динамо минск упомянуть. (но если плофф 1:16 то им туда дороги то и нет) а вообще амур и адмирал весь сезон получается так и страдают! плюс 8часов туда-минус опять 8, что то никто не визжит! плоф нужен с первого раунда 1-16! так и регулярка будет интересней… а то ска 12 игр сочи кунь лунь! на тебе очки и финал запада лайтово так
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Crazy Writer
Хах, да Адмирал сожрал бы в защите их, как нечего делать. Просто и торпедо и минск упрямо пытались играть в атаку(но не пошло)
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1960лоцман
Понятно ,чинуши не хотят лишать СКА и ЦСКА преимущества перед клубами Востока .Сделай перекрестный плей- офф ,скорее всего никакого Сапсана вообще не понадобится,как тут они рассуждают ,если конечно полосатые не включатся на полную и адм. ресурс.
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Персональные данные Номер 67327384
Я требую переиграть всю историю КХЛ, начиная с 2008 года
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Sever12
Что значит "если бы" то есть господин Морозов исключает что в следующем сезоне клуб с дальнего востока может так же оказаться во втором раунде, и что, тогда будет не интересно? Или они будут прилагать усилие что бы исключить это... Непонятный пример от Морозова, такое может произойти хоть с этого сезона хоть с того, видимо будут давить, не дай бог конюшня полетит на край земли, Анисима с Морозовым не простят боги)))
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несахар
так вот почему не хотят вводить перекрестный плей офф
потому что ска будет неудобно летать во владивосток
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