Морозов о перекрестном плей-офф: «Если бы формула работала в этом сезоне, то СКА полетел бы к «Адмиралу» во втором раунде. Интересно?»
Президент КХЛ Алексей Морозов ожидает интересные матчи в случае введения перекрестного плей-офф.
– Когда на совещании руководителей клубов КХЛ голосовали по схеме перекрестного плей-офф, то «за» высказались 13 клубов, а «против» – восемь. Какие у них были аргументы?
– У всех было разное мнение. Те, кто против – они считают, что будут долгие перелеты, а это приведет к дополнительным финансовым затратам.
У каждого клуба есть свое видение этой ситуации. Но большинство высказалось «за», потому что люди хотят что-то новое, интересное.
Такое предложение внесли, мы его обсудили и приняли. А почему нет? Давайте попробуем. Нас могут ждать новые интересные противостояния.
А вдруг в финале Кубка Гагарина сойдутся две восточные команды? Ну или два клуба с Запада. Болельщикам должна эта идея зайти.
Им будет удобно ездить между городами во время финала, если встретятся два клуба из одной конференции.
– Да, ведь между Москвой и Петербургом ходят «Сапсаны».
– Не обязательно, что финал будет именно таким.
А вы заметили, что если бы новая формула работала в этом сезоне, то СКА во втором раунде полетел бы во Владивосток к «Адмиралу»? Как вам? Интересно?
– А если бы в первый раунд попадали 16 лучших клубов по таблице, то в плей-офф вошел «Трактор», но за бортом осталось минское «Динамо».
– Ну, это совсем другое. Мы эту формулу не обсуждали. Но согласовали и приняли модель, по которой будем играть в следующем сезоне, – сказал президент лиги.
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Собственно это всегда в КХЛ и напрягало, что почти все ТОП-команды Российского Чемпионата оказались "на Востоке", а на Западе в то время был лишь Локомотив и все... ЦСКА поднялось до топа за счет безумного бабла лишь после образования КХЛ, до этого их успехи были в далеком прошлом + у них была "своя специфика" призывная, а СКА вообще никогда ничего до образования КХЛ не мог... То есть на момент образования КХЛ, тупо всех топов российских засунули на Восток, кроме Локомотива... Ну отлично. А теперь Запад превратился просто в песочницу, где 2 мешка унижают остальных, а потом ЦСКА стабильно нагибает СКА(а вот это кстати приятно, ибо Вротенберг должен страдать).
Финансовые затраты? Не смешите, один-два раза слетать во Владик для условных СКА и ЦСКА в плане затрат это капля в море
одни и те же пары уже надоели
потому что ска будет неудобно летать во владивосток