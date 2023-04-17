Морозов о радости НХЛ, если в финале играют Нью-Йорк и Лос-Анджелес: «У них проблемы, наверное. Любой финал КХЛ смотрят все, прошлый обсуждала вся страна»

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил, довольна ли лига финалом между «Ак Барсом» и ЦСКА.

– Континентальная хоккейная лига рада тому, что мы увидим финал « » – ЦСКА? Дмитрий Губерниев уже сказал, что «Матч ТВ» получает от этого большие телерейтинги.

– Мы очень рады финалу и всему плей-офф в целом, начиная с первого раунда.

А сейчас в главной серии года встретились настоящие гранды. Игра покажет, будет ли интересно зрителям.

Но думаю, что не совсем правильно ставить вопрос так, что КХЛ рада именно этой версии финала: «Ак Барс» против ЦСКА.

Поверьте, что мы рады абсолютно любому финалу, кто бы там ни играл.

– Вопрос в другом: это битва Москвы и Казани, два больших города. Вот в все счастливы, когда в финале играют Нью-Йорк (« ») против («Кингс»), например.

– У них, значит, проблемы, наверное. Если так ставится вопрос. А у нас любой финал смотрят все. И вокруг любого города был бы ажиотаж.

– Например, в прошлом году «Металлург» из Магнитогорска с населением в 400 тысяч человек бился против ЦСКА из Москвы.

– Вот вы сами ответили на свой вопрос.

Прошлогодний финал состоял из семи матчей, получился замечательным, и его смотрела, обсуждала вся страна, – сказал Морозов.