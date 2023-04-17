Морозов о радости НХЛ, если в финале играют Нью-Йорк и Лос-Анджелес: «У них проблемы, наверное. Любой финал КХЛ смотрят все, прошлый обсуждала вся страна»

Теги Ак Барс Металлург Мг ЦСКА Рейнджерс Лос-Анджелес Алексей Морозов НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил, довольна ли лига финалом между «Ак Барсом» и ЦСКА.

– Континентальная хоккейная лига рада тому, что мы увидим финал «Ак Барс» – ЦСКА? Дмитрий Губерниев уже сказал, что «Матч ТВ» получает от этого большие телерейтинги.

– Мы очень рады финалу и всему плей-офф в целом, начиная с первого раунда.

А сейчас в главной серии года встретились настоящие гранды. Игра покажет, будет ли интересно зрителям.

Но думаю, что не совсем правильно ставить вопрос так, что КХЛ рада именно этой версии финала: «Ак Барс» против ЦСКА.

Поверьте, что мы рады абсолютно любому финалу, кто бы там ни играл.

– Вопрос в другом: это битва Москвы и Казани, два больших города. Вот в НХЛ все счастливы, когда в финале играют Нью-Йорк («Рейнджерс») против Лос-Анджелеса («Кингс»), например.

– У них, значит, проблемы, наверное. Если так ставится вопрос. А у нас любой финал КХЛ смотрят все. И вокруг любого города был бы ажиотаж.

– Например, в прошлом году «Металлург» из Магнитогорска с населением в 400 тысяч человек бился против ЦСКА из Москвы.

– Вот вы сами ответили на свой вопрос.

Прошлогодний финал состоял из семи матчей, получился замечательным, и его смотрела, обсуждала вся страна, – сказал Морозов.

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37 комментариев

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Mechel**
Ага, фантазёр, вся страна, конечно
+56
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+56
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Артём Ралдугин
Я вот честно даже и забыл, кто в прошлом году в финале КГ играл)
Хотя там выбор то невелик…
+52
-1
+51
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udod
сразу видно популиста
какие "все", какая "вся страна", тут вот прикинул, среди всей моей родни, разбросанной по стране, хоккеем никто не интересуется, среди знакомых, с кем контактирую - тоже самое
и соседи не смотрят
+36
0
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Melnikov1968
Лёша, у тебя давно проблемы, однако ты до сих пор президент КХЛ. Своей головой подумать не получается, лепишь только что хозяин приказал. Вот никогда не любил его как хоккеиста, а чиновник ещё хуже. Скорей бы уже свалил.
+20
-3
+17
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Хаскерс
Увы, в России хоккей еще менее популярен, чем в США. О чем он?
+12
-1
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Superkenguroo
- Каково это, быть чиновником?
- На любой вопрос отвечай, что в США какие-то проблемы.
- Понял, сделаем.
+10
0
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Yar-I-K
Ответ upuckuH
когда это там играли ЛАи ренжерс?)))
В 2014-м.
+9
0
+9
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upuckuH
Ответ upuckuH
когда это там играли ЛАи ренжерс?)))
когда у нас будут равные составы и будет выходить автомобилист и северсталь?)
+8
0
+8
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Andrey Wolf
Да, и не забывайте, что они вообще загнивают.
+5
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Харламов Никита
Ответ udod
сразу видно популиста какие "все", какая "вся страна", тут вот прикинул, среди всей моей родни, разбросанной по стране, хоккеем никто не интересуется, среди знакомых, с кем контактирую - тоже самое и соседи не смотрят
так если ОДИН за хоккей, значит и вся страна 🤪
он даже СтоТыщМильенов шайб за период забросить может ;)
+4
0
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Финикс
финал может и смотрят побольше, болея за восток, а вот полуфинал запада никто не смотрит
+5
-1
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Сергей Щетинин
Пока все говорят о том ,что у нас все идеально, мы так и будем падать вниз все быстрее и быстрее.
+3
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TBFTT
Да кому нужен этот КХЛ спроси кого на улице кто играл в финале КХЛ в прошлом сезоне, никто и не назовёт.
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RVC
Ответ Melnikov1968
Лёша, у тебя давно проблемы, однако ты до сих пор президент КХЛ. Своей головой подумать не получается, лепишь только что хозяин приказал. Вот никогда не любил его как хоккеиста, а чиновник ещё хуже. Скорей бы уже свалил.
с хоккеистом Морозовым то что не так?
+3
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iron_m
Не знаю, какая страна обсуждала. В моём наугад взятом окружении из Москвы из пары сотен человек, думаю, примерно пятеро знали о существовании этого финала.
+3
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dosatuy
Ответ TBFTT
Да кому нужен этот КХЛ спроси кого на улице кто играл в финале КХЛ в прошлом сезоне, никто и не назовёт.
А ты думаешь назовут финалистов в НХЛ???
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upuckuH
когда это там играли ЛАи ренжерс?)))
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Дэннис Молинарев
Лучше расскажи как ты родные Крылья вернул в суперлигу. Сказочник. Хотя игроком был отличным и любимчиком Дмитриева
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Валерка Боров Сухачев
Ответ Bangal88
Сегодня какие то вспышки на Солнце??? Что они все несут весь день???)))
Вспышки на Солнце были в начале апреля и продлятся в течение всего апреля(Магнитные бури)
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Vlad
А откуда столько говнометов, которые сами пишут, что хоккей не интересуются, но комментируют? ;))))
Морозов был отличным хокеистом.
Что конкретно он сделал плохого как президент КХЛ?
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Bangal88
Сегодня какие то вспышки на Солнце??? Что они все несут весь день???)))
+1
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Al561
Что КХЛ, что Матч-ТВ, убыточные организации.
Им пофиг, кто играет, разницу в расходах-доходах все равно Газпром башляет)))
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Ковид 07.10.52
Болезненные...все их коровы соседские беспокоят...опять НХЛ волнует...., который по их словам нам в подметки не годится... а уж про 400тыс. в Магнитогорске только подчеркивают, что у нас КХЛ - это не лига , которая зарабатывает....она тратит...
+1
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Sunlight Project
Ответ Vlad
А откуда столько говнометов, которые сами пишут, что хоккей не интересуются, но комментируют? ;)))) Морозов был отличным хокеистом. Что конкретно он сделал плохого как президент КХЛ?
А что хорошего?
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Alberto Bz
Методичку спустили😁
Надо же еще и любителям хоккей головы засрать
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