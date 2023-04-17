Морозов о радости НХЛ, если в финале играют Нью-Йорк и Лос-Анджелес: «У них проблемы, наверное. Любой финал КХЛ смотрят все, прошлый обсуждала вся страна»
Президент КХЛ Алексей Морозов ответил, довольна ли лига финалом между «Ак Барсом» и ЦСКА.
– Континентальная хоккейная лига рада тому, что мы увидим финал «Ак Барс» – ЦСКА? Дмитрий Губерниев уже сказал, что «Матч ТВ» получает от этого большие телерейтинги.
– Мы очень рады финалу и всему плей-офф в целом, начиная с первого раунда.
А сейчас в главной серии года встретились настоящие гранды. Игра покажет, будет ли интересно зрителям.
Но думаю, что не совсем правильно ставить вопрос так, что КХЛ рада именно этой версии финала: «Ак Барс» против ЦСКА.
Поверьте, что мы рады абсолютно любому финалу, кто бы там ни играл.
– Вопрос в другом: это битва Москвы и Казани, два больших города. Вот в НХЛ все счастливы, когда в финале играют Нью-Йорк («Рейнджерс») против Лос-Анджелеса («Кингс»), например.
– У них, значит, проблемы, наверное. Если так ставится вопрос. А у нас любой финал КХЛ смотрят все. И вокруг любого города был бы ажиотаж.
– Например, в прошлом году «Металлург» из Магнитогорска с населением в 400 тысяч человек бился против ЦСКА из Москвы.
– Вот вы сами ответили на свой вопрос.
Прошлогодний финал состоял из семи матчей, получился замечательным, и его смотрела, обсуждала вся страна, – сказал Морозов.
Хотя там выбор то невелик…
какие "все", какая "вся страна", тут вот прикинул, среди всей моей родни, разбросанной по стране, хоккеем никто не интересуется, среди знакомых, с кем контактирую - тоже самое
и соседи не смотрят
- На любой вопрос отвечай, что в США какие-то проблемы.
- Понял, сделаем.
он даже СтоТыщМильенов шайб за период забросить может ;)
Морозов был отличным хокеистом.
Что конкретно он сделал плохого как президент КХЛ?
Им пофиг, кто играет, разницу в расходах-доходах все равно Газпром башляет)))
Надо же еще и любителям хоккей головы засрать