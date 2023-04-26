Крикунов о голе ЦСКА: «Детская ошибка Войнова – перекрыл угол и открыл дорогу Полтапову к воротам»

Теги Ак Барс ЦСКА Владимир Крикунов Вячеслав Войнов КХЛ Кубок Гагарина Прохор Полтапов Хоккей

Владимир Крикунов оценил гол ЦСКА в матче с «Ак Барсом» (1:2, 3-2) в финале Кубка Гагарина.

«Даже такой опытный защитник, как Войнов, провел неудачный матч. Сделал элементарную ошибку в эпизоде с голом ЦСКА. Защитника учат, что он должен перекрыть центр и заставить нападающего идти в угол. Это ему с детства говорят.

А Войнов перекрыл угол и открыл дорогу Полтапову к воротам. Детская ошибка. Защитник такого уровня подобное допускает редко, так что можно сослаться на то, что его просто перемкнуло в условиях такого напряжения.

Но нужно отдать должное и Полтапову, который хорошо держит шайбу и распоряжается ей, что показал в эпизоде с голом», – сказал экс-тренер сборной России.

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2 комментария

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Кино Музыка
Все гениальные шайбы выглядят ошибкой защитников. Он абсолютно неожиданно менял ход.
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Кеша
Полтапов с великолепным катанием , головой и руками . Тут и говорить нечего . Моментально оценивал каждый свой следующий шаг . Красавчик . Там и еще один защитник должен был выходить на Полтапова , а не перекрывать передачу, т.к. не было никого с правого края . А это и есть игровой интеллект . А Войнов да , потерялся в пространстве .
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