«Ак Барсу» в 7-й игре важно не пропустить первым. На сохранение Казань играет очень уверенно». Светлов о финале с ЦСКА

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Сергей Светлов Хоккей

Сергей Светлов считает, что «Ак Барсу» против ЦСКА важно не пропустить первым.

Экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ высказался в преддверии сегодняшнего 7-го матча финальной серии Кубка Гагарина (3-3).

– Чего ждете от седьмого матча?

– Статистика голосует за ЦСКА, который при Федорове выигрывает все седьмые матчи. Но в шестой игре бросилось в глаза, что армейцы выглядят несколько опустошенно. Значит, нужно искать какие-то неожиданные ходы, в том числе в плане эмоций.

– Что нужно менять ЦСКА?

– Защитники армейцев играют консервативно, близко к вратарю. В серии против СКА, который играл достаточно открыто, это работало. Но Казань, наоборот, играет от обороны, и без давления всеми пятью хоккеистами у армейцев идут разрывы в линиях.

– Где тонкие места «Ак Барса»?

– Иногда кажется, что в гостях Казани даже легче, чем дома, где трибуны гонят в атаку. Но хоккей «Ак Барса» в основном оборонительный, в гостях его показывать комфортнее.

Думаю, что для «Ак Барса» в седьмой игре очень важно не пропустить первым. Шестая игра показала, что на сохранение Казань играет очень уверенно, – сказал Светлов.

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