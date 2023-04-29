«Ак Барсу» в 7-й игре важно не пропустить первым. На сохранение Казань играет очень уверенно». Светлов о финале с ЦСКА
Сергей Светлов считает, что «Ак Барсу» против ЦСКА важно не пропустить первым.
Экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ высказался в преддверии сегодняшнего 7-го матча финальной серии Кубка Гагарина (3-3).
– Чего ждете от седьмого матча?
– Статистика голосует за ЦСКА, который при Федорове выигрывает все седьмые матчи. Но в шестой игре бросилось в глаза, что армейцы выглядят несколько опустошенно. Значит, нужно искать какие-то неожиданные ходы, в том числе в плане эмоций.
– Что нужно менять ЦСКА?
– Защитники армейцев играют консервативно, близко к вратарю. В серии против СКА, который играл достаточно открыто, это работало. Но Казань, наоборот, играет от обороны, и без давления всеми пятью хоккеистами у армейцев идут разрывы в линиях.
– Где тонкие места «Ак Барса»?
– Иногда кажется, что в гостях Казани даже легче, чем дома, где трибуны гонят в атаку. Но хоккей «Ак Барса» в основном оборонительный, в гостях его показывать комфортнее.
Думаю, что для «Ак Барса» в седьмой игре очень важно не пропустить первым. Шестая игра показала, что на сохранение Казань играет очень уверенно, – сказал Светлов.
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