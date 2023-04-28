«Матч ТВ» покажет 7-й матч «Ак Барса» и ЦСКА целиком. В случае овертайма перехода на игру РПЛ «Спартак» – «Ростов» не будет

Теги Спартак Ростов Ак Барс ЦСКА премьер-лига Россия телевидение КХЛ Кубок Гагарина Александр Тащин Матч ТВ Хоккей

«Матч ТВ» покажет седьмой матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барса» и ЦСКА.

Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

«Вчера «Ак Барс» в блестящем стиле переиграл в финале Кубка Гагарина ЦСКА, сравнял счет в серии и подарил нам всем седьмой матч, в котором определится чемпион.

В связи с этим мы внесли изменения в субботнее расписание наших каналов.

На федеральном канале «Матч ТВ» в 16:00 мы начнем работу из Казани с заключительной игры Кубка Гагарина.

В случае овертайма продолжим хоккейную трансляцию на «Матч ТВ», а футбольный матч «Спартак» – «Ростов» в полном объеме можно будет увидеть на общедоступном телеканале «Матч! Страна».

Кроме того, чтобы все желающие могли увидеть игру, мы предоставим возможность бесплатно увидеть ее на всех наших digital-платформах.

Финал Кубка России по гандболу среди женских команд, прямая трансляция которого была запланирована в 16:25, будет показан на канале «Матч! Арена», – написал Тащин.

ААААААААА! 3-3 в финале Кубка Гагарина! «Ак Барс» обыграл ЦСКА его же методами

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

68 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Вот так удивили 🤡.Само собой, это же 7 матч ФИНАЛА....
+60
-7
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bagi
Ответ исянов
дурость полная - ради 10 человек или сколько там будет эту клюшечную фигню смотреть - убирать футбол? совсем одурели
вообще-то очень много людей смотрит. хоккейные арены, в отличие от футбольных стадионов всегда заполнены. особенно на финал. поэтому такое решение канала можно только приветствовать
+56
-10
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bombanero
Единственное разумное решение в данной ситуации
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vas1105
Ответ Gepard_GRIN
Гандбол жаль.
Его всегда жаль
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yury Sin
Ответ Славься Сибирь
Единственно разумное решение данного канала.
тут-то что не нравится? Когда прерывали трансляции на середине, все кричали "что это ...ня?!" и были правы. Сейчас 7 игра финала КХЛ. да тут даже объявлять нечего заранее, показывать все полностью и все. Но даже при этом какие-то заявления странные, в том числе от тебя.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Еще бы, блин… Тут даже и рассматривать не стоит вариантов
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Святой Аквариум
Ответ bagi
вообще-то очень много людей смотрит. хоккейные арены, в отличие от футбольных стадионов всегда заполнены. особенно на финал. поэтому такое решение канала можно только приветствовать
Согласен с тем, что за хоккеем, особенно в России, следит много людей, и финал КХЛ важнее игры регулярного чемпионата (пусть и со Спартаком), но заполняемость в данном случае не аргумент, так как число мест на футбольном стадионе и на хоккейной арене кратно разное в пользу футбола
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergant_St
Ого-ого, камни с неба не сыпятся нигде?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rumov
Отлично. Поболеем за барсов.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семен Бабцов
Ответ исянов
дурость полная - ради 10 человек или сколько там будет эту клюшечную фигню смотреть - убирать футбол? совсем одурели
Опять футболисты в нашу ветку забрели... Кому вообще РПЛ интересна?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bagi
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А сможешь сравнить телеаудиторию 7 матча финала хоккея и просто футбольного матча Спартак-Ростов?
конечно больше на финале хоккея
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bagi
Ответ Чумасик
А зачем ты врёшь? В регулярке заполненность дворцов спорта по всей стране составляла около 60%. Т.е. каждый матч любого матча регулярного сезона КХЛ проходил при полупустых трибунах.
мы говорим о ПО прежде всего и о финале. И на регуляике было тоже прилично народу. смотря где. на условный урал--химки вообще пустые трибуны. И я не вру, если ты привык врать, не примеряй это к другим
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Да-а-а, печалька. За что Боженька так с тобой?
Мне за тебя печально. Забрёл сам не знаешь куда. Выход показать?🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bagi
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
С чего такое утверждение? Напоминаю: у Спартака только в России 50 млн поклонников.
очень спорное утверждение, что за Спартак каждый третий житель страны. как-минимум нулëм ошибся, а то и двумя
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
Ответ исянов
дурость полная - ради 10 человек или сколько там будет эту клюшечную фигню смотреть - убирать футбол? совсем одурели
клюшечная фингня : борьба, скорость, техника, лучшие из лучших, отыгрыш с 1:3 и седьмой матч супер напряженной финальной серии. спартак : ростов - 🐷
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Жалко у пчёлки. Себя пожалей.
о, детский сад попер из тебя. свободен
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladichka Niskazhunikomu
Ответ mihkel
Это заговор или нет?
да, чтобы мало людей увидели, как судьи тащат за уши Спартак :)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RVC
Ответ Владислав Бондарчук
Ерунда какая-то, там битва за серебро рпл вообще-то, а в КХЛ и так все понятно
что понятно?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Шёл 56 матч финала КХЛ...кто стал чемпионом РПЛ мы так и не узнали... 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Это и фсё, на что тебя хватило? Да-а-а, не густо, не густо.
У меня может и не густо, зато у тебя пусто. Увы. Жалко тебя.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
а давно Матч Страна, который идёт по кабельному ТВ, стал общедоступным каналом? Просто интересно, что сей дядя понимает под общедоступным каналом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Бедненький, твоих способностей не хватает даже на то, чтобы посмотреть теги под новостью? И давно это с тобой? А специалисты что говорят, хотя бы обнадёживают?
о, гений мысли выполз. Нобелевскую уже получил?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
А то страна не узреет переплевывание уровня НХЛ...
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Бервинов
Ответ Bartez1986
а давно Матч Страна, который идёт по кабельному ТВ, стал общедоступным каналом? Просто интересно, что сей дядя понимает под общедоступным каналом
поправьте, если не прав, но вроде бы он общедоступный?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ Чумасик
Этот хоккейный финал местечкового нишевого вида спорта нафиг никому не сплющился. Рейтинги любого футбола в разы выше.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий