«Матч ТВ» покажет 7-й матч «Ак Барса» и ЦСКА целиком. В случае овертайма перехода на игру РПЛ «Спартак» – «Ростов» не будет

«Матч ТВ» покажет седьмой матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барса» и ЦСКА.

Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала .

«Вчера «Ак Барс» в блестящем стиле переиграл в финале Кубка Гагарина ЦСКА, сравнял счет в серии и подарил нам всем седьмой матч, в котором определится чемпион.

В связи с этим мы внесли изменения в субботнее расписание наших каналов.

На федеральном канале « » в 16:00 мы начнем работу из Казани с заключительной игры Кубка Гагарина.

В случае овертайма продолжим хоккейную трансляцию на «Матч ТВ», а футбольный матч « » – « » в полном объеме можно будет увидеть на общедоступном телеканале «Матч! Страна».

Кроме того, чтобы все желающие могли увидеть игру, мы предоставим возможность бесплатно увидеть ее на всех наших digital-платформах.

Финал Кубка России по гандболу среди женских команд, прямая трансляция которого была запланирована в 16:25, будет показан на канале «Матч! Арена», – написал Тащин.

ААААААААА! 3-3 в финале Кубка Гагарина! «Ак Барс» обыграл ЦСКА его же методами

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