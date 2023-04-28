«Матч ТВ» покажет 7-й матч «Ак Барса» и ЦСКА целиком. В случае овертайма перехода на игру РПЛ «Спартак» – «Ростов» не будет
«Матч ТВ» покажет седьмой матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барса» и ЦСКА.
Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.
«Вчера «Ак Барс» в блестящем стиле переиграл в финале Кубка Гагарина ЦСКА, сравнял счет в серии и подарил нам всем седьмой матч, в котором определится чемпион.
В связи с этим мы внесли изменения в субботнее расписание наших каналов.
На федеральном канале «Матч ТВ» в 16:00 мы начнем работу из Казани с заключительной игры Кубка Гагарина.
В случае овертайма продолжим хоккейную трансляцию на «Матч ТВ», а футбольный матч «Спартак» – «Ростов» в полном объеме можно будет увидеть на общедоступном телеканале «Матч! Страна».
Кроме того, чтобы все желающие могли увидеть игру, мы предоставим возможность бесплатно увидеть ее на всех наших digital-платформах.
Финал Кубка России по гандболу среди женских команд, прямая трансляция которого была запланирована в 16:25, будет показан на канале «Матч! Арена», – написал Тащин.
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