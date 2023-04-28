Сергей Гимаев-младший: «Ак Барс» выглядел интереснее, чувствовалась уверенность. ЦСКА не хватило креатива в атаке, не исключено, что накопилась усталость»

Сергей Гимаев-младший считает, что ЦСКА не хватило креатива в матче с «Ак Барсом».

«Ак Барс» обыграл (3:0) и перевел финальную серию Кубка Гагарина в седьмой матч.

«Ключевым моментом шестой игры стало то, что « » открыл счет. Казанцы здорово играют в обороне, ведя в счете.

Вчера команда Зинэтулы Билялетдинова это продемонстрировала в очередной раз. Плюс «Ак Барс» забросил в большинстве.

Сами же казанцы сыграли очень дисциплинированно, получив за матч лишь одно удаление за выброс шайбы. Это не могло не сказаться на результате. «Ак Барс» продемонстрировал самоотверженную игру.

34 блокированных броска – это невероятная цифра, которая говорит о том, что у ЦСКА ничего не долетало до ворот. А то, что долетало, казанцы чистили.

«Ак Барс» забрал себе пятак и не давал армейцам возможности там находиться. Может быть, армейские игроки действовали слишком прямолинейно и бросали, не находя коридоры для бросков.

ЦСКА не хватило креатива в атакующих действиях. Были нестандартные ходы от красно-синих в предыдущих матчах, в шестой игре мы ничего подобного не видели.

В движении Казань тоже выглядела чуть поинтереснее. В действиях «Ак Барса» чувствовалась уверенность, команда поймала кураж после победы в пятом матче.

Не исключено, что у ЦСКА уже накопилась усталость – за плечами у армейцев семиматчевые и шестиматчевые серии, а играют в команде Сергея Федорова одни и те же игроки.

Но это ни в коем случае не оправдание. В седьмой игре этот фактор уйдет на второй план, ведь в нем решится судьба сезона», – сказал бывший защитник клубов .