Владимир Мышкин: «ЧМ без России – нонсенс. Запрет российских флагов – идиотизм. Они уже там совсем свихнулись»

Владимир Мышкин считает нонсенсом проведение ЧМ по хоккею без сборной России.

Турнир в этом году состоится в Латвии и Финляндии.

Глава оргкомитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис заявил, что флаги России и Беларуси будут запрещены во время турнира.

«Чемпионат мира без сборной России – это нонсенс. Ну что это такое? Но таковы политические реалии – всем все ясно.

Решение о запрете российских флагов на турнире – это идиотизм. Они уже там совсем свихнулись», – сказал олимпийский чемпион.