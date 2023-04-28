Владимир Мышкин: «ЧМ без России – нонсенс. Запрет российских флагов – идиотизм. Они уже там совсем свихнулись»
Владимир Мышкин считает нонсенсом проведение ЧМ по хоккею без сборной России.
Турнир в этом году состоится в Латвии и Финляндии.
Глава оргкомитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис заявил, что флаги России и Беларуси будут запрещены во время турнира.
«Чемпионат мира без сборной России – это нонсенс. Ну что это такое? Но таковы политические реалии – всем все ясно.
Решение о запрете российских флагов на турнире – это идиотизм. Они уже там совсем свихнулись», – сказал олимпийский чемпион.
Как бы это глупо не звучало. Пока так и будет...
Там же IIHF запрещал участие "профессилналов". А советские хоккеисты были слесарями и токарями. И только по вечерам играли в хоккей для удовольствия.
Мы же самые честные и правильные!