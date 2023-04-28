Владимир Мышкин: «ЧМ без России – нонсенс. Запрет российских флагов – идиотизм. Они уже там совсем свихнулись»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Мышкин КХЛ ЧМ по хоккею Р-Спорт Хоккей

Владимир Мышкин считает нонсенсом проведение ЧМ по хоккею без сборной России.

Турнир в этом году состоится в Латвии и Финляндии.

Глава оргкомитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис заявил, что флаги России и Беларуси будут запрещены во время турнира.

«Чемпионат мира без сборной России – это нонсенс. Ну что это такое? Но таковы политические реалии – всем все ясно.

Решение о запрете российских флагов на турнире – это идиотизм. Они уже там совсем свихнулись», – сказал олимпийский чемпион.

7 комментариев

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oberkorn
Нашим хоккеем рулит бездарь р о м а. Кто и когда первым это признает и скажет вслух. Задрали эти потемкинские деревни.
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Олег
Виновника всего, этого нужно искать в Кремле.
Как бы это глупо не звучало. Пока так и будет...
+6
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Геннадий Тимченко
Ответ Ромарио163
Рома не рулит, а держится за руль. А рулит, вернее пытается рулить, совсем другой, дед из НХЛ по кличке Бомбардир
ну как бы есть и по известнее кликуха🤣🤣🤣
+2
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ChipsRobber
Интересно, а показывать по российскому ТВ этот нонсенс будут?
+1
-1
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Квебек
а когда СССР побеждал без Канады это не было нонсесом?!
+2
-2
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Ромарио163
Ответ oberkorn
Нашим хоккеем рулит бездарь р о м а. Кто и когда первым это признает и скажет вслух. Задрали эти потемкинские деревни.
Рома не рулит, а держится за руль. А рулит, вернее пытается рулить, совсем другой, дед из НХЛ по кличке Бомбардир
+1
-1
0
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Хрен Винтов
Ответ Квебек
а когда СССР побеждал без Канады это не было нонсесом?!
Неа... Это другое! 😉
Там же IIHF запрещал участие "профессилналов". А советские хоккеисты были слесарями и токарями. И только по вечерам играли в хоккей для удовольствия.
Мы же самые честные и правильные!
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