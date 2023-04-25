«Трактор» и Карпухин договорились о продлении контракта до 2025 года
«Трактор» и Илья Карпухин договорились о продлении контракта.
Срок нового соглашения будет рассчитан до конца сезона-2024/25.
Карпухин – воспитанник «Трактора». В сезоне-2022/23 защитник провел 54 игры в регулярном чемпионате и набрал 17 (7+10) баллов при показателе полезности «+2».
«Для нас было важно продлить до 2025 года контракт с воспитанником «Трактора» Ильей Карпухиным. Сейчас защитник входит в активную фазу своего развития и мы рассчитываем на его лидерские качества как на льду, так и вне его.
Рады, что Илья хочет оставаться в родном клубе как можно дольше и достигать в Челябинске высоких спортивных результатов», – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
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