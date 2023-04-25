«Трактор» и Карпухин договорились о продлении контракта до 2025 года

«Трактор» и Илья Карпухин договорились о продлении контракта.

Срок нового соглашения будет рассчитан до конца сезона-2024/25.

Карпухин – воспитанник « ». В сезоне-2022/23 защитник провел 54 игры в регулярном чемпионате и набрал 17 (7+10) баллов при показателе полезности «+2».

«Для нас было важно продлить до 2025 года контракт с воспитанником «Трактора» Ильей Карпухиным. Сейчас защитник входит в активную фазу своего развития и мы рассчитываем на его лидерские качества как на льду, так и вне его.

Рады, что Илья хочет оставаться в родном клубе как можно дольше и достигать в Челябинске высоких спортивных результатов», – сказал генеральный менеджер клуба .