«Трактор» и Карпухин договорились о продлении контракта до 2025 года

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Илья Карпухин Хоккей

«Трактор» и Илья Карпухин договорились о продлении контракта.

Срок нового соглашения будет рассчитан до конца сезона-2024/25.

Карпухин – воспитанник «Трактора». В сезоне-2022/23 защитник провел 54 игры в регулярном чемпионате и набрал 17 (7+10) баллов при показателе полезности «+2».

«Для нас было важно продлить до 2025 года контракт с воспитанником «Трактора» Ильей Карпухиным. Сейчас защитник входит в активную фазу своего развития и мы рассчитываем на его лидерские качества как на льду, так и вне его.

Рады, что Илья хочет оставаться в родном клубе как можно дольше и достигать в Челябинске высоких спортивных результатов», – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

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7 комментариев

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Анна
Очень довольна. Парень с каждым годом все лучше и лучше. Хороший защитник.
+1
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leon74
Хоть какая то хорошая новость 😃
+1
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Владимир
Я тоже считаю, сто новость хорошая!!!
+1
0
+1
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Анатолий Коркин
Ответ Анна
Очень довольна. Парень с каждым годом все лучше и лучше. Хороший защитник.
Зачем он нужен
+2
-1
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Анна
Ответ Анатолий Коркин
Зачем он нужен
Чем он вам не угодил?
+1
0
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Анатолий Коркин
Ответ Анна
Чем он вам не угодил?
Балет за деньги
+1
0
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Анна
Ответ Анатолий Коркин
Балет за деньги
Не согласна. Вы с Блажиевским не путаете
0
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