«Трактор» продлил контракт с Сергеем Телегиным на два года. Защитник набрал 22 очка в 58 матчах сезона
«Трактор» и Сергей Телегин продлили контракт на два года.
22-летний защитник подписал новое соглашение с челябинским клубом до конца сезона-2024/25.
Телегин выступает за «Трактор» с 2020 года. В нынешнем сезоне хоккеист провел 58 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и записал на свой счет 22 (5+17) очков при показателе полезности «минус 4». Среднее игровое время – 19:04.
«Продление контракта с Сергеем Телегиным – это важное событие для «Трактора».
Наш защитник сейчас находится в стадии роста как профессионального мастерства, так и личности, и, уверен, еще больше раскроется в ближайшие годы вместе с командой.
Ему, как и «Трактору», есть что доказывать в будущем сезоне. Мы рассчитываем, что Сергей сможет вновь вернуться к тем вершинам, которых он достигал с клубом и сборной в 2022 году», – сказал генеральный менеджера «Трактора» Алексей Волков.
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