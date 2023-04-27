«Трактор» продлил контракт с Сергеем Телегиным на два года. Защитник набрал 22 очка в 58 матчах сезона

«Трактор» и Сергей Телегин продлили контракт на два года.

22-летний защитник подписал новое соглашение с челябинским клубом до конца сезона-2024/25.

Телегин выступает за «Трактор» с 2020 года. В нынешнем сезоне хоккеист провел 58 матчей в Фонбет чемпионате и записал на свой счет 22 (5+17) очков при показателе полезности «минус 4». Среднее игровое время – 19:04.

«Продление контракта с – это важное событие для «Трактора».

Наш защитник сейчас находится в стадии роста как профессионального мастерства, так и личности, и, уверен, еще больше раскроется в ближайшие годы вместе с командой.

Ему, как и «Трактору», есть что доказывать в будущем сезоне. Мы рассчитываем, что Сергей сможет вновь вернуться к тем вершинам, которых он достигал с клубом и сборной в 2022 году», – сказал генеральный менеджера « » .