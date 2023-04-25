Серавалли о том, что Ничушкин покинул расположение «Колорадо»: «Я так понимаю, произошел инцидент, связанный с алкоголем. Что-то случилось в отеле»

Фрэнк Серавалли высказался о том, почему Валерий Ничушкин не играет за «Колорадо».

Нападающий пропустил два последних матча серии Кубка Стэнли с «Сиэтлом». Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар ранее сообщил, что Ничушкин покинул расположение команды на неопределенный срок по личным причинам.

«Я так понимаю, произошел инцидент, связанный с употреблением алкоголя.

Я не знаю, каковы следующие шаги, я не знаю масштабности ситуации, но ясно, что что-то произошло в отеле команды в пятницу вечером, и это потребовало вмешательства «Колорадо».

Что-то происходит, я точно не знаю, что, но работаю над поиском дополнительной информации», – сказал инсайдер Daily Faceoff.