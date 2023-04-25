Серавалли о том, что Ничушкин покинул расположение «Колорадо»: «Я так понимаю, произошел инцидент, связанный с алкоголем. Что-то случилось в отеле»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин алкоголь и спорт Хоккей

Фрэнк Серавалли высказался о том, почему Валерий Ничушкин не играет за «Колорадо».

Нападающий пропустил два последних матча серии Кубка Стэнли с «Сиэтлом». Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар ранее сообщил, что Ничушкин покинул расположение команды на неопределенный срок по личным причинам. 

«Я так понимаю, произошел инцидент, связанный с употреблением алкоголя.

Я не знаю, каковы следующие шаги, я не знаю масштабности ситуации, но ясно, что что-то произошло в отеле команды в пятницу вечером, и это потребовало вмешательства «Колорадо».

Что-то происходит, я точно не знаю, что, но работаю над поиском дополнительной информации», – сказал инсайдер Daily Faceoff.

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17 комментариев

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цэсемьэр
не похоже на Ничушкина.
столько лет трудиться, преодолевать себя и все карьерные неудачи чтобы потом в самый ответственный момент сезона иметь проблемы с алкоголем?
сомнительно.
+30
-1
+29
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Puhoff 19
Ну может лаканул там, но не уверен что он запойный! Жаль конечно, итак сезон паршивый из за травм и тут ещё не хватало неприятностей!
+6
0
+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ цэсемьэр
не похоже на Ничушкина. столько лет трудиться, преодолевать себя и все карьерные неудачи чтобы потом в самый ответственный момент сезона иметь проблемы с алкоголем? сомнительно.
Просто поддержал Гусева
+5
-2
+3
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Doha
Ответ Iuasamotu
Будем надеяться, что этот очередной сэйв про русскую алкашню не подтвердится
Это ты💩
И жизнь у тебя такая же
+3
0
+3
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Booligan
Та блин. Он же в молодости все клубешники обошёл, потом говорил, что жалеет о потерянных годах. Не может быть
+2
0
+2
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sashkaaa
Ну блин, надеюсь все не будут супер упёртыми. Нужны друг другу!
+3
-2
+1
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Белый офицер
Ответ цэсемьэр
не похоже на Ничушкина. столько лет трудиться, преодолевать себя и все карьерные неудачи чтобы потом в самый ответственный момент сезона иметь проблемы с алкоголем? сомнительно.
Контракт жизни есть, КС есть. Так почему бы и не прибухнуть???
+4
-3
+1
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37old
От прошлогоднего состава минус Кадри, Ландеског и Валера. Минус треть шайб, 1,35 гола за игру.
+1
-1
0
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DmitrySPb
Инсайд расходится с заявлением команды, которая сообщила, что отсутствие связано с семейными вопросами, а не с дисциплинарными.
+2
-2
0
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Кино Музыка
Лучше так чем что-то другое. Накажут и вернут в состав.
0
0
0
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Crosby174
Ответ 37old
От прошлогоднего состава минус Кадри, Ландеског и Валера. Минус треть шайб, 1,35 гола за игру.
Бураковски ещё
0
0
0
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